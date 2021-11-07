У трёх знаков зодиака 7 ноября 2021 года будет отличный день

Движение вперед становится сознательным выбором, поскольку мы встречаем день с Солнцем Скорпионом и Луной в Стрельце.
Под этой энергией это будет больше похоже на решение увидеть вне всяких сомнений или опасений, что мы, возможно, недавно продвигались, чтобы мы могли находиться в космосе и наслаждаться большим количеством добра в настоящий момент, пишет yourtango.com.
Всегда будут области, над которыми мы могли бы работать лучше, всегда будут улучшения, которые можно было бы сделать, или даже ситуации, которые нам нужно разрешить, но позволить этим аспектам жизни вмешиваться в радость, которая присутствует, означает, что мы на самом деле не делаем большую часть жизни, которую мы создали.
Впереди много изменений, и хотя Сезон Скорпиона известен трансформациями, на самом деле это только начало.
С наступлением сезона затмений и ретроградной Венеры в следующие несколько месяцев многие аспекты нашей системы убеждений и жизни претерпят огромные изменения.
И хотя это хорошо, потому что в конечном итоге это означает, что наша душа развивается, это не значит, что мы должны когда-либо откладывать радость на другой раз.
Мы все еще находимся в энергии секстиля Меркурий-Венера, который будет побуждать нас находить положительные моменты и позволять себе расслабиться и находиться в настоящем моменте вместо того, чтобы беспокоиться о том, что нас ждет.
Несмотря на то, что впереди много изменений и новых возможностей, также можно просто решить больше не нести ту тяжесть, которую они могут принести.
В конце концов, у нас есть выбор отпустить неуверенность, беспокойство по поводу того, что нас ждет впереди, и просто позволить себе принять то счастье, которое есть у нас в данный момент.
Знаки зодиака, у которых 7 ноября 2021 года будет отличный день:
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Как водный знак, вы, как правило, преуспеваете в Сезон Скорпиона, даже если некоторые из изменений, которые вы совершили в последние годы, были сложными или пугающими . Но это также дает возможность еще глубже проникнуть в себя и свои отношения.
Рыбам часто легко сосредоточиться на том, что не нравится, или сосредоточиться на темноте или драме в жизни, но вам нужно осознавать, что у вас есть возможность выйти из этого, чтобы вы могли больше наслаждаться жизнью. в свете.
Когда вы смотрите на свои отношения из этого постоянного пространства тьмы и интенсивности, иногда вы упускаете красоту, которая существует внутри каждого дня. Моменты, которые бывают, когда все просто хорошо.
Каждый день не обязательно должен быть интенсивно страстным путешествием по самоисследованию и душераздирающей уязвимости, он может быть умиротворенным, когда вы можете получить состояние бытия и любви, которое приходит от простого нахождения в данный момент.
Сегодняшний день должен позволить вам делать больше этого и лучше понимать силу осознанного выбора. Вам не обязательно видеть вещи с темной стороны, чтобы жизнь была увлекательной, вы также можете просто наслаждаться красотой простой жизни.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Поскольку мы изо всех сил пытаемся достичь баланса в нашей жизни, нам часто приходится глубоко погружаться в то, какие дисбалансы присутствуют в нашей жизни. Это была тьма, через которую вам недавно пришлось пройти в своей собственной жизни, и возможность найти способ примириться с ней, чтобы вы могли с надеждой и позитивом смотреть в будущее.
По мере того, как вы продвигаетесь глубже в этой фазе, вы будете заставлять себя избавиться от недавних травм или даже от токсичности, которая внезапно стала для вас слишком сильной. Прощать сложно, но кажется, что сложнее всего простить не других людей за то, что они сделали с нами, а самих себя за то, что они позволили этому случиться.
Тем не менее, это ваше исцеление, и сегодня он должен предложить вам столь необходимую передышку, чтобы вы могли отпустить те тяжелые предметы, которые давили на вас. После того, как вы недавно это сделали, вам показалось, что вы слишком быстро пытались двигаться дальше.
Кажется, будто вы пытаетесь вести себя так, как будто все в порядке, и не применяете уроки, которые вы недавно усвоили, в своей новой практике. Пришло время, когда все это соединится для вас. Не бойтесь отпускать плохие вещи, это не о том, чтобы забыть, а, наконец, позволить себе двигаться дальше.
Рак (21 июня - 22 июля).
Как еще один водный знак, этот месяц может быть для вас сложным просто потому, что вас просят противостоять чувствам, которых вы весь год пытались избежать. Но причина, по которой вы пытаетесь их избегать, заключается в том, что они несут истину, которую вы еще не готовы увидеть.
Это случилось. Но это не значит, что в конечном итоге вас не попросят в это вникать. Лучше пойти на что-то осознанными шагами, чем попасть туда из-за избегания.
Хотя вам может быть неудобно раскрывать эти истины, в них также есть большая свобода, потому что они позволяют вам отпустить чувство, будто вам нужно скрывать части себя от других или даже от себя.
Сегодня это возможность более полно шагнуть к своей правде и освободиться от веры в то, что вы не заслуживаете того, чтобы говорить о своих чувствах или о том, что для вас наиболее важно.
Это позволит вам больше сосредоточиться на пользе, а не на риске. Реальность того, что вы приобретаете, говоря свою правду, в сравнении с тем, что вы можете потерять, потому что, если мы когда-либо что-то потеряем, это только означало, что это никогда не было нашим, для начала.