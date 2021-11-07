Новый симптом коронавируса в виде обморожения пальцев обнаружили врачи

Почти у 20 процентов пациентов, которые заболели коронавирусом, появляются кожные симптомы болезни. У них обнаруживают так называемые «ковидные пальцы». Они представляют из себя участки рук и ног с отеками и покраснением, часто на них появляются пузырьки и гнойники, напоминающие обморожения. Об этом сообщают Известия.
А врачи «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли ложное обморожения в список наиболее частых проявлений коронавируса. Это связано с повреждением сосудов.
Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина рассказала, что подобные ложные обморожения чаще всего встречаются у подростков и детей. Это происходит из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, создающих внутреннюю оболочку сосудов.