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В Бердске Обское море начало покрываться льдом. Обь в Новосибирске уже замерзла

4:58:0311/7/2021
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Замерзающее Новосибирское водохранилище впечатлило горожан. И они поделились своими эмоциями и фото в соцсетях. А на тонкий лед в Новосибирске уже выходят дети.

Береговая кромка Обского моря в Бердске покрывается льдом. Фото: "Курьер.Среда"

На береговой кромке Обского моря в Бердске с наступлением ноябрьских морозов начал появляться лед. Но синоптики обещают потепление в Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", поэтому вся акватория Новосибирского водохранилища замерзнет не скоро.

Замерзающее море впечатлило горожан. И они поделились своими эмоциями и фото в соцсетях.

Между тем, как сообщает подписчица АСТ-54, река Обь в черте Новосибирска уже замерзла. И привлекает детей.

В субботу на опасном тонком льду замечены два мальчика. Их небезопасную прогулку очевидица сняла на видео. В комментариях люди предположили, что следом за детьми на лед выйдут рыбаки, в надежде выжить.

Обское море в Академгородке.

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ледпотеплениемороззамерзает Обское море
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