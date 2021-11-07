В Бердске Обское море начало покрываться льдом. Обь в Новосибирске уже замерзла

На береговой кромке Обского моря в Бердске с наступлением ноябрьских морозов начал появляться лед. Но синоптики обещают потепление в Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", поэтому вся акватория Новосибирского водохранилища замерзнет не скоро.
Замерзающее море впечатлило горожан. И они поделились своими эмоциями и фото в соцсетях.
Между тем, как сообщает подписчица АСТ-54, река Обь в черте Новосибирска уже замерзла. И привлекает детей.
В субботу на опасном тонком льду замечены два мальчика. Их небезопасную прогулку очевидица сняла на видео. В комментариях люди предположили, что следом за детьми на лед выйдут рыбаки, в надежде выжить.