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Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса

5:44:4611/7/2021
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Последнее время она находилась в коме на аппарате ИВЛ. Ее супруг скончался ровно два года назад.

Супруги скончались с разницей в два года. Фото: официальный сайт Кремля
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В минувшую субботу, 6 ноября, скончалась вдова космонавта Алексея Леонова Светлана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на знакомого семьи.

По информации «Московского комсомольца» Светлана Павловне был 81 год. Она заболела коронавирусом и последние недели провела на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозной комы.

Отметим, что сам космонавт скончался ровно два года назад, в октябре 2019-го, после продолжительного заболевания. Ему было 85 лет. Похоронили космонавта на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

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скончаласькоронавирусвдова космонавтаСветлана Леонова
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