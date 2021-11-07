Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса

В минувшую субботу, 6 ноября, скончалась вдова космонавта Алексея Леонова Светлана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на знакомого семьи.
По информации «Московского комсомольца» Светлана Павловне был 81 год. Она заболела коронавирусом и последние недели провела на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозной комы.
Отметим, что сам космонавт скончался ровно два года назад, в октябре 2019-го, после продолжительного заболевания. Ему было 85 лет. Похоронили космонавта на военном мемориальном кладбище в Мытищах.