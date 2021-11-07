Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным

Сегодня, 7 ноября, официально заканчивается череда нерабочих дней, объявленная в России президентом Владимиром Путиным. 20 октября глава государства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Вместе с тем губернаторам были даны полномочия продлевать нерабочий период в зависимости от ситуации с коронавирусом в своем регионе в регионе обострена.
Этим воспользовались некоторые субъекты РФ. Как стало известно, такое решение приняли в Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях. К ним присоединились власти Нижегородской и Ульяновской областей. Даты разные - где-то продлили до 10 ноября, где-то до 12-го и 14-го.
Вместе с тем сенатор и врач Владимир Круглый настаивает на продлении периода нерабочих дней по всей стране. Он считает правильным соблюдать локдауна в России как минимум еще неделю - до 14 ноября.
"Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 не будет достигнута (до 7 ноября)", – заявил член Совфеда.
Некоторые регионы увеличили каникулярные дни школьникам. И 8 ноября они останутся дома, сообщал "Курьер.Среда".
А вот в Новосибирской области губернатор Андрей Травников отказался количество нерабочих дней сверх предписанного президентом. Следовательно новосибирцы, как и жители Бердска, выходят на работу уже в понедельник, 8 ноября. У региональных властей, судя по всему, ситуация с коронавирусом не вызывает беспокойства.