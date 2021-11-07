Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным

5:37:5111/7/2021
0

Сенатор и врач Владимир Круглый настаивает на продлении периода нерабочих дней по всей стране. Он считает правильным соблюдать локдауна в России как минимум еще неделю.

Театр оперы и балета
Власти Новосибирской области отказались продлевать нерабочие дни. Фото: Википедия

Сегодня, 7 ноября, официально заканчивается череда нерабочих дней, объявленная в России президентом Владимиром Путиным. 20 октября глава государства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Вместе с тем губернаторам были даны полномочия продлевать нерабочий период в зависимости от ситуации с коронавирусом в своем регионе в регионе обострена.

Этим воспользовались некоторые субъекты РФ. Как стало известно, такое решение приняли в Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях. К ним присоединились власти Нижегородской и Ульяновской областей. Даты разные - где-то продлили до 10 ноября, где-то до 12-го и 14-го.

Вместе с тем сенатор и врач Владимир Круглый настаивает на продлении периода нерабочих дней по всей стране. Он считает правильным соблюдать локдауна в России как минимум еще неделю - до 14 ноября.

"Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 не будет достигнута (до 7 ноября)", – заявил член Совфеда.

Некоторые регионы увеличили каникулярные дни школьникам. И 8 ноября они останутся дома, сообщал "Курьер.Среда".

А вот в Новосибирской области губернатор Андрей Травников отказался количество нерабочих дней сверх предписанного президентом. Следовательно новосибирцы, как и жители Бердска, выходят на работу уже в понедельник, 8 ноября. У региональных властей, судя по всему, ситуация с коронавирусом не вызывает беспокойства.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
каникулынерабочие дникоронавируслокдаунВладимир Круглый
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сидели дома в нерабочие дни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый симптом коронавируса в виде обморожения пальцев обнаружили врачи
5:14:34 11/7/2021
Новый симптом коронавируса в виде обморожения пальцев обнаружили врачи
Новый 2022 год: Основные цвета года Водяного Тигра синий, зеленый, красный и желтый. Как их использовать правильно и с каким металлом сочетать
5:00:11 11/7/2021
Новый 2022 год: Основные цвета года Водяного Тигра синий, зеленый, красный и желтый. Как их использовать правильно и с каким металлом сочетать
БердскВ Бердске Обское море начало покрываться льдом. Обь в Новосибирске уже замерзла
4:58:03 11/7/2021
В Бердске Обское море начало покрываться льдом. Обь в Новосибирске уже замерзла
Собчак встретилась с вдовцом и дочерью погибшей в ДТП в Сочи уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
4:35:51 11/7/2021
Собчак встретилась с вдовцом и дочерью погибшей в ДТП в Сочи уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой
8 ноября - День Сибири: история праздника. Кто такие сибиряки, чем отличается их суровый образ жизни
4:30:49 11/7/2021
8 ноября - День Сибири: история праздника. Кто такие сибиряки, чем отличается их суровый образ жизни
У трёх знаков зодиака 7 ноября 2021 года будет отличный день
4:28:26 11/7/2021
У трёх знаков зодиака 7 ноября 2021 года будет отличный день
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 7 ноября 2021 года
4:16:09 11/7/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 7 ноября 2021 года
Каникулы школьникам продлили на неделю в нескольких регионах России
4:14:55 11/7/2021
Каникулы школьникам продлили на неделю в нескольких регионах России
Почему 8 ноября – день ангела у всех носителей имени Дмитрий? Значение имени
4:00:32 11/7/2021
Почему 8 ноября – день ангела у всех носителей имени Дмитрий? Значение имени
Как распознать слежку за человеком через веб-камеру, рассказал эксперт
3:48:02 11/7/2021
Как распознать слежку за человеком через веб-камеру, рассказал эксперт