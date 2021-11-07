Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 7 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в воскресенье, 7 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Мы все любим немного приключений, и когда вы найдете возможность исследовать новую территорию, найдите для этого время, пишет yourtango.com.
Число жизненного пути воскресенья - 5, искатель свободы, а Луна начинает день в Стрельце, знаке зодиака, который управляет путешествиями и дальними путешествиями.
У нас есть это маленькое окно возможности насладиться волнением перед тем, как Луна войдет в Козерог .
Что воскресное чтение карт Таро приносит вашему знаку зодиака?
Читайте дальше, чтобы узнать о ежедневном чтении карт Таро вашего знака зодиака на воскресенье, 7 ноября 2021 года.
Овен.
Карта Таро: Влюбленные
Ваше сердце было разорвано в течение некоторого времени, но только сейчас вы понимаете, что, если вы не примете решения, кто-то другой решит за вас.
Вы можете играть в игру любви, надеясь, что человек, которого вы действительно любите, будет много работать, чтобы доказать вам свою ценность и облегчить вам задачу.
Но дело не в них, дело в тебе и твоем собственном счастье, Овен. Итак, в конце концов, вы должны быть тем человеком, который выбирает, кого вы полюбите.
Телец.
Карта Таро: восьмерка кубков
Никому не нравится думать, что их присутствие не имеет значения, поэтому, когда вы смирились с тем, что ваши отношения закончились, эту пилюлю сложно проглотить и еще труднее понять.
Вы делали все, что в ваших силах, чтобы провести эту тренировку, но на самом деле вы мало что можете сделать, кроме как искать свою принадлежность и позволить этому непревзойденному союзу подойти к концу.
Близнецы.
Карта Таро: Луна
Истощение, подпитываемое замешательством, делает многие вещи в вашей жизни неясными, поэтому сейчас не время для принятия важных решений, которые изменят вашу жизнь.
Вам нужно отдохнуть, Близнецы. Вместо того, чтобы заставлять себя постоянно продвигаться по какой-то временной шкале, которую только вы установили для себя, сделайте перерыв. Необязательно делать все сразу. Некоторые вещи могут подождать.
Рак.
Карта Таро: Десятка пентаклей
Собери свои сокровища, Рак.
Воспоминания должны сохраняться, и даже если это быстрое селфи в конце бранча с девушками или когда вы тусуетесь с семьей, вы историк, который улавливает атмосферу, так что годы спустя все смотрят обратно и улыбается.
Лев.
Карта Таро: Повешенный
Зачем идти на компромисс, Лео? Вам не нужно отказываться от того, чего вы хотите. Фактически, компромисс для вас ощущается как незаслуженный приз, который ничего не делает, кроме как оставляет чувство опустошенности и раздражения.
Еще немного борьбы за то, что вы считаете правильным, пойдет вам на пользу. Если вы просто сдадитесь сейчас, вы задаетесь вопросом, стоило ли вам продержаться немного дольше, чтобы добиться своего.
Дева.
Карта Таро: Девятка Жезлов
Люди могут быть сложными, Дева. Вы можете изо всех сил стараться проявить сочувствие и показать свою поддержку, но когда люди начинают действовать неразумно, есть часть вас, которая желает побыть в одиночестве без всякой драмы.
Это может испытать ваши нервы безрезультатно и даже привести к тому, что вы будете готовы на некоторое время выйти из системы и деактивировать все свои социальные сети. Итог: вы видите вещи по-своему, а они - по-своему.
Весы.
Карта Таро: Паж Пентаклей
Вам нужно делать то, что, как вы знаете, подходит именно вам, Весы. Это наверняка баланс, когда вы пытаетесь сделать так, чтобы все были счастливы.
Но это невозможно сделать, когда у каждого человека своя повестка дня. Если бы вы были действительно честны, вы бы тоже признали, что у вас тоже есть свое.
Скорпион.
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Будь храбрым, Скорпион. Вы должны быть смелыми и честными, когда знаете, что молчание более обидно или разрушительно, чем разговор.
Вы склонны стоять в стороне и спокойно наблюдать, но сегодня это может не сработать. Требуется много мужества, чтобы отстаивать то, что вы считаете правильным.
Стрелец.
Карта Таро: Десятка Кубков
Ого, родственная душа сбивает тебя с ног, Стрелец. Это неожиданно, и ваше сердце должно было лучше знать, чем подвести охрану.
Вы думали, что все ваши чувства плотно обернуты, но, как это часто бывает с любовью, она нашла брешь в вашем защитном барьере, а затем, как вы знаете, влетели эмоции.
Козерог.
Карта Таро: Паж Мечей
Хорошие новости ждут тебя, Козерог. Вы узнаете, что в вашей жизни происходит что-то прекрасное, от друга или делового партнера.
Когда это произойдет, не забывайте проявлять благодарность и оставаться скромным, когда вы вступаете в этот новый этап своей жизни.
Водолей.
Карта Таро: Семерка пентаклей
Вы заслужили это, Водолей. Кровью, потом и слезами вы заработали все, за чем пришли.
И теперь, получив заветный приз, вы можете смело заявить, что прожили жизнь на своих условиях, не отвечая ни перед кем, кроме себя. Молодец.
Рыбы.
Карта Таро: Королева Пентаклей
Начни экономить, Рыбы. Жизнь может быть непредсказуемой, и когда вы меньше всего этого ожидаете, какое-то странное событие может помешать вашим планам и создать хаос в вашем мире.
Вот почему вы должны быть готовы справиться со всем, что встречается на вашем пути.