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В Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке

6:09:1011/7/2021
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Это пятое ноябрьское ДТП. Все они зафиксированы после того, как бердские дороги покрылись снегом.

Снег на дорогах Бердска провоцирует ДТП. Фото: "Курьер.Среда"

В субботу в Бердске произошло ДТП на одном из центральных перекрестков. Как сообщила "Курьер.Среда" в воскресенье старший госинспектор управления ГИБДД по Новосибирской области Ольга Гейнисман, авария случилась 6 ноября в 13.10 у дома №1 на ул. Свердлова.

-Водитель, управляя автомобилем "Лексус RX300", в пути следования произвел столкновение со "Шкодой Рапид", - рассказала Гейнисман, уточнив, что пострадавших в данном дорожном происшествии не было.

По ее словам, один из водителей нарушил правила дорожного движения - выбрал скоростной режим, не соответствующий дорожным условиям. Как отметила госинспектор, виновника ДТП определят при "разборе полетов".

Стоит отметить, что в указанном месте находится оживленный перекресток с главной улицей города - Ленина и нерегулируемый пешеходный переход.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске первые ноябрьские ДТП зафиксированы после появления снежного покрова - 3 и 4 ноября. В эти дни ГИБДД зарегистрировала 4 ДТП на бердских дорогах. И тогда обошлось без пострадавших.

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