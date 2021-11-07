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07.11
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В связи с потеплением на улице в квартире температура стала 18 градусов

6:32:3911/7/2021
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Жительница Бердска понимает, что топить в -3 и -30 нужно по-разному, но не до такой же степени.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:

Батареи стали чуть теплыми в некоторых домах Бердска. Фото: Рixabay.com

-В связи с потеплением на улице - в квартире 18 °C. Я понимаю, что топит в -3 °C и в -30 °C нужно по-разному. Но не до такой же степени. Мы вроде в Сибири живем.

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отоплениепотеплениетемпература
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