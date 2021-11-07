В связи с потеплением на улице в квартире температура стала 18 градусов

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:
-В связи с потеплением на улице - в квартире 18 °C. Я понимаю, что топит в -3 °C и в -30 °C нужно по-разному. Но не до такой же степени. Мы вроде в Сибири живем.
Жительница Бердска понимает, что топить в -3 и -30 нужно по-разному, но не до такой же степени.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Нина:
-В связи с потеплением на улице - в квартире 18 °C. Я понимаю, что топит в -3 °C и в -30 °C нужно по-разному. Но не до такой же степени. Мы вроде в Сибири живем.
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