Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими

6:57:2911/7/2021
0

На видео, которое ранее опубликовало МВД, один задержанный рассказывал, что все они приехали из Оренбурга, являются братьями и гражданами РФ.

Отец защищал своего сына от четверых нападавших. Фото: Скриншот

В столичном управлении МВД сделали уточнение относительно задержанных за драку в Новой Москве. Трое из них - россияне, получившие гражданство еще в 2012 году, четвертый — гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Все они были зарегистрированы в столице ка разнорабочие.

«Четверо подозреваемых задержаны. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2002 года рождения — уроженец ближнего зарубежья», — сообщил замначальника УВД по ТиНАО Алексей Ломанчук РИА Новости.

При этом все четверо являются уроженцами одного из государств Закавказья.

На видео, которое ранее опубликовало МВД, один задержанный рассказывал, что все они приехали из Оренбурга, являются братьями и гражданами РФ.

Как сообщал "Курьер.Среда", драка произошла в районе Новые Ватутинки вечером 4 ноября. На мужчину с 4-летним сыном напала толпа. В момент инцидента, по данным прокуратуры, ребенок находился с двумя мужчинами — отцом и его другом. Нападавшие предъявляли пострадавшему претензии, а потом избили его. Конфликт начался в магазине, а на улице перерос в драку.

По словам отца, один из нападавших ударил его сына по щеке, у другого в руке был предмет, похожий на нож.

Первоначально возбудили уголовное дело за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Но председатель СКР Александр Бастрыкин приказал переквалифицировать на «покушение на убийство» (ст. 105 УК).

Адвокат одного подозреваемого Роман Масютенко заявил, что конфликт спровоцировал сам пострадавший, как считает его доверитель, которые не признал своей вины.

«Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал Масютенко.

Указание на национальность подозреваемых возмутила главу Чечни Рамзана Кадырова, он раскритиковал Маргариту Симоньян, выступившую за ужесточение правит пребывания мигрантов в России.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мигрантхулиганствоизбилинациональностьПокушение на убийство.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следует ужесточить правила пребывания мигрантов в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
7:00:23 11/7/2021
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
6:57:29 11/7/2021
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
6:19:53 11/7/2021
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
БердскВ Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке
6:09:10 11/7/2021
В Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года
5:53:16 11/7/2021
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 7 ноября 2021 года
5:50:58 11/7/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 7 ноября 2021 года
Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса
5:44:46 11/7/2021
Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса
Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным
5:37:51 11/7/2021
Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным
Новый симптом коронавируса в виде обморожения пальцев обнаружили врачи
5:14:34 11/7/2021
Новый симптом коронавируса в виде обморожения пальцев обнаружили врачи
Новый 2022 год: Основные цвета года Водяного Тигра синий, зеленый, красный и желтый. Как их использовать правильно и с каким металлом сочетать
5:00:11 11/7/2021
Новый 2022 год: Основные цвета года Водяного Тигра синий, зеленый, красный и желтый. Как их использовать правильно и с каким металлом сочетать