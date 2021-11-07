МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими

В столичном управлении МВД сделали уточнение относительно задержанных за драку в Новой Москве. Трое из них - россияне, получившие гражданство еще в 2012 году, четвертый — гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Все они были зарегистрированы в столице ка разнорабочие.
«Четверо подозреваемых задержаны. Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, один мужчина 2002 года рождения — уроженец ближнего зарубежья», — сообщил замначальника УВД по ТиНАО Алексей Ломанчук РИА Новости.
При этом все четверо являются уроженцами одного из государств Закавказья.
На видео, которое ранее опубликовало МВД, один задержанный рассказывал, что все они приехали из Оренбурга, являются братьями и гражданами РФ.
Как сообщал "Курьер.Среда", драка произошла в районе Новые Ватутинки вечером 4 ноября. На мужчину с 4-летним сыном напала толпа. В момент инцидента, по данным прокуратуры, ребенок находился с двумя мужчинами — отцом и его другом. Нападавшие предъявляли пострадавшему претензии, а потом избили его. Конфликт начался в магазине, а на улице перерос в драку.
По словам отца, один из нападавших ударил его сына по щеке, у другого в руке был предмет, похожий на нож.
Первоначально возбудили уголовное дело за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Но председатель СКР Александр Бастрыкин приказал переквалифицировать на «покушение на убийство» (ст. 105 УК).
Адвокат одного подозреваемого Роман Масютенко заявил, что конфликт спровоцировал сам пострадавший, как считает его доверитель, которые не признал своей вины.
«Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сказал Масютенко.
Указание на национальность подозреваемых возмутила главу Чечни Рамзана Кадырова, он раскритиковал Маргариту Симоньян, выступившую за ужесточение правит пребывания мигрантов в России.