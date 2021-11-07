Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса

Глава компании Microsoft Билл Гейтс в своем интервью организации Policy Exchange рассказал о будущей катастрофе, к которой пора готовиться уже сейчас. Он обратился к руководителям стран и заявил, что скоро пройдет террористические атаки с использованием химического оружия. Также он отметил, что речь идет о заражении оспой.
Гейтс считает, что США и Великобритания, должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований, посвященных эпидемиологической безопасности. Он обращает внимание, что руководству стран необходимо следить за местам, в которых собирается множество людей из разных стран. То есть, аэропорты должны быть в зоне пристального внимания.
- Вероятно, потребуется около миллиарда в год для Целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет вести наблюдение и фактически делать то, что я называю микробными играми , - сказал Гейтс.
Также он считает, что эпидемии, которые создадут террористы, будут опаснее коронавируса.