Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом, нарушил голодовку в тюрьме и поел. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба страны.
Ранее личный доктор и юрист Саакашвили говорили, что его состояние критическое и экс-президента срочно нужно госпитализировать в больницу за пределами тюрьмы.
Пенитенциарная служба отметила, что публикует «некоторые факты приема пищи» названным заключенным. Как отметили представители службы, на записи хорошо видно, как он ест и пьет соки.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ранее прокомментировал состояние здоровья Саакашвили. Политик подтвердил, что заключенный пьет натуральные соки. А нынешний президент Грузии заявил, что никогда не помилует Саакашвили.