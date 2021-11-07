Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит

7:47:5311/7/2021
0

Его обеды попали на видео, которое выложили представители пенитенциарной службы. При этом врач экс-президента Грузии называл его состояние критическим.

Саакашвили продолжает есть во время голодовки. Фото: скриншот Минюста Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом, нарушил голодовку в тюрьме и поел. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба страны.

Ранее личный доктор и юрист Саакашвили говорили, что его состояние критическое и экс-президента срочно нужно госпитализировать в больницу за пределами тюрьмы.

Пенитенциарная служба отметила, что публикует «некоторые факты приема пищи» названным заключенным. Как отметили представители службы, на записи хорошо видно, как он ест и пьет соки.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ранее прокомментировал состояние здоровья Саакашвили. Политик подтвердил, что заключенный пьет натуральные соки. А нынешний президент Грузии заявил, что никогда не помилует Саакашвили.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
тюрьмаголодовканарушенияобежМихаил Саакашвили
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
7:38:14 11/7/2021
Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
7:15:17 11/7/2021
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
7:00:23 11/7/2021
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
6:57:29 11/7/2021
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
6:19:53 11/7/2021
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
БердскВ Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке
6:09:10 11/7/2021
В Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года
5:53:16 11/7/2021
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 7 ноября 2021 года
5:50:58 11/7/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 7 ноября 2021 года
Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса
5:44:46 11/7/2021
Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса
Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным
5:37:51 11/7/2021
Когда наступит первый рабочий день после непрерывных нерабочих, объявленных в России президентом Путиным