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07.11
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Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог

8:17:4711/7/2021
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Пока о результатах говорить рано - в некоторых регионах нерабочие дни продолжаются.

О результатах локдауна говорить пока рано. Фото: pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU назвал сроки появления эффекта от нерабочих дней в России. По его мнению, этот эффект можно будет оценить уже на следующей неделе, исходя из статистики оперативного штаба. Сейчас оценку локдауну дать пока трудно.

- Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости, — заявил Выгоняйлов и отметил, что сейчас это делать рано, тем более, что некоторые регионы продлили период нерабочих дней.

- Надо помнить, что к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу прививки, поэтому говорить об эффективности вакцинации тоже еще рано, - отметил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Некоторые регионы решили продлить период нерабочих дней, сообщал "Курьер.Среда".

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нерабочие дникоронавируслокдаун
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