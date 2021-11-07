Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня

Под Новосибирском сотрудники полиции задержали Евгения Артамонова, который сбежал из специализированного медицинского учреждения. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Как уточнили в полицейском ведомстве, беглеца поймали 7 ноября в Краснообске.
"Курьер.Среда" сообщал, что 50-летний Артамонов самовольно покинул психбольницу, где содержался в принудительном порядке по решению суда, 4 ноября. Отмечалось, что сбежавший страдает раздвоением личности.
-В настоящее время он доставлен в отдел полиции №2 «Железнодорожный» управления МВД по Новосибирску с целью установления всех обстоятельств побега. В дальнейшем мужчина будет направлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
Против Артамонова было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту изготовления взрывчатого вещества. Сотрудники полиции предупреждали, что сбежавший может быть опасен.