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Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня

8:03:3511/7/2021
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Против беглеца, страдающего раздвоением личности, было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за изготовление взрывчатки. Его вернут в спецучреждение.

Задержанного беглеца вернут в психушку. Фото: Pixabay.com

Под Новосибирском сотрудники полиции задержали Евгения Артамонова, который сбежал из специализированного медицинского учреждения. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, беглеца поймали 7 ноября в Краснообске.

"Курьер.Среда" сообщал, что 50-летний Артамонов самовольно покинул психбольницу, где содержался в принудительном порядке по решению суда, 4 ноября. Отмечалось, что сбежавший страдает раздвоением личности.

-В настоящее время он доставлен в отдел полиции №2 «Железнодорожный» управления МВД по Новосибирску с целью установления всех обстоятельств побега. В дальнейшем мужчина будет направлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Против Артамонова было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту изготовления взрывчатого вещества. Сотрудники полиции предупреждали, что сбежавший может быть опасен.

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