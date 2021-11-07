Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки

Подмосковная полиция устанавливает личности участников массовой драки в Домодедове, которая произошла в субботу вечером.
В Сети появилось видео конфликта - более 20 человек устроили конфликт, который перерос в драку. Прокуратура держит на контроле ход проверки.
"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедове. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошел конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья
СМИ сообщают, что в ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета.
Как говорят очевидцы, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей.
-Местные ребята быстро собрали 15 человек, поехали решать вопрос. По приезде увидели подростков, начали цивилизованно общаться, выяснять, что произошло. Те в свою очередь тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких "Приор", одна из них начала давить людей, к ним подошло еще какое-то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи, — пишет Mash.
Ранее в Новой Москве задержали четверых подозреваемых в избиении отца с 4-летним сыном. В МВД подтвердили, что задержанные - выходцы одной из республик Закавказья, трое из них имеют российский паспорт.