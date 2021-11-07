Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки

8:31:0311/7/2021
0

Очевидцы, снявшие драку на видео, заявляют, что у некоторых были ножи, кто-то стрелял.

Полиция устанавливает участников массового конфликта в Домодедове. Фото: "Курьер.Среда"

Подмосковная полиция устанавливает личности участников массовой драки в Домодедове, которая произошла в субботу вечером.

В Сети появилось видео конфликта - более 20 человек устроили конфликт, который перерос в драку. Прокуратура держит на контроле ход проверки.

"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедове. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошел конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья

СМИ сообщают, что в ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета.

Как говорят очевидцы, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей.

-Местные ребята быстро собрали 15 человек, поехали решать вопрос. По приезде увидели подростков, начали цивилизованно общаться, выяснять, что произошло. Те в свою очередь тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких "Приор", одна из них начала давить людей, к ним подошло еще какое-то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи, — пишет Mash.

Ранее в Новой Москве задержали четверых подозреваемых в избиении отца с 4-летним сыном. В МВД подтвердили, что задержанные - выходцы одной из республик Закавказья, трое из них имеют российский паспорт.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
выстрелпобоищемассовая дракаконфликт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мигранты или местные провоцируют конфликты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки
8:31:03 11/7/2021
Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки
Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог
8:17:47 11/7/2021
Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог
Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня
8:03:35 11/7/2021
Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня
Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит
7:47:53 11/7/2021
Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит
Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
7:38:14 11/7/2021
Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
7:15:17 11/7/2021
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
7:00:23 11/7/2021
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
6:57:29 11/7/2021
МВД: Все задержанные за избиение отца с ребенком в Новой Москве - уроженцы Закавказья и являются разнорабочими
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
6:19:53 11/7/2021
Сколько свободного времени нужно человеку для полного счастья, выяснили ученые
БердскВ Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке
6:09:10 11/7/2021
В Бердске Lexus RX300 протаранил Skoda Rapid на центральном перекрестке