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Историк моды Александр Васильев предостерег женщин после 40 лет от неправильной одежды

9:34:2711/7/2021
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Он поделился лайфхками со своими подписчиками в Инстаграм.

Васильев рассказал о правилах для 40-летних. Фото: Instagram @alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев рассказал, что нельзя носить женщинам после 40 лет. Этим он поделился со своими подписчиками в Инстаграм, отвечая на серию вопросов. И один из них касался общих правил, что нельзя носить женщинам на пятом десятке.

- Что категорически не стоит надевать девушке после 40? — спросила гуру моды одна из пользовательниц.

- После 40 — все, что имеет отношение к подростку. Например, розовый цвет девочки до 11 лет, —  заявил историк моды.

Отметим, что Васильев в последнее время начал активно развивать соцсети. Там он рассказывает не только о современных тенденциях в моде, но и об истории моды.

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модаисторик моды40-летние женщиныАлександр Васильев
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