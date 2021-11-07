Историк моды Александр Васильев предостерег женщин после 40 лет от неправильной одежды

Историк моды Александр Васильев рассказал, что нельзя носить женщинам после 40 лет. Этим он поделился со своими подписчиками в Инстаграм, отвечая на серию вопросов. И один из них касался общих правил, что нельзя носить женщинам на пятом десятке.
- Что категорически не стоит надевать девушке после 40? — спросила гуру моды одна из пользовательниц.
- После 40 — все, что имеет отношение к подростку. Например, розовый цвет девочки до 11 лет, — заявил историк моды.
Отметим, что Васильев в последнее время начал активно развивать соцсети. Там он рассказывает не только о современных тенденциях в моде, но и об истории моды.