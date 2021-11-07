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СК обвинил в покушении на убийство четырех избивших отца с 4-летним сыном в Новой Москве и требует их ареста

8:57:1111/7/2021
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Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК предъявил обвинение четырем напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве. Фото: СКР

В воскресенье четырем участникам избиения мужчины с ребенком в Новой Москве СК предъявил обвинение в покушении на убийство.

"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", - цитирует ТАСС официального представителя СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд может арестовать их пока на два месяца.

Как сообщал "Курьер.Среда",  4 ноября толпа молодых людей в Новой Москве напала на мужчину с ребенком на руках. Как посчитали в СК, напавшие создали угрозу жизни и здоровью 4-летнего мальчика.

"В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений", - сообщили в СК.

Ранее стало известно, что трое из из нападавших являются гражданами России, но все четверо - уроженцы одной из закавказских республик. В Москве они трудились разнорабочими.

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обвинениеэкспертизыизбиенияпокушении на убийствоЮлия Иванова
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