СК обвинил в покушении на убийство четырех избивших отца с 4-летним сыном в Новой Москве и требует их ареста

В воскресенье четырем участникам избиения мужчины с ребенком в Новой Москве СК предъявил обвинение в покушении на убийство.
"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", - цитирует ТАСС официального представителя СК по Москве Юлию Иванову.
По ее словам, следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд может арестовать их пока на два месяца.
Как сообщал "Курьер.Среда", 4 ноября толпа молодых людей в Новой Москве напала на мужчину с ребенком на руках. Как посчитали в СК, напавшие создали угрозу жизни и здоровью 4-летнего мальчика.
"В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений", - сообщили в СК.
Ранее стало известно, что трое из из нападавших являются гражданами России, но все четверо - уроженцы одной из закавказских республик. В Москве они трудились разнорабочими.