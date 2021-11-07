В России число зараженных коронавирусом опустилось ниже 40 тысяч за сутки на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, оперативный штаб России сообщил новую статистику по коронавирусу. Так, за последние сутки в стране выявили 39 165 случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания за время распространения инфекции превысило 8,7 млн.
Отметим, что до этого четыре дня подряд в стране выявляли больше 40 тысяч новых зараженных. И вот, наконец, ситуация изменилась. Среди регионов-лидеров по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19 оказались Москва (4975), Подмосковье (3297), Санкт-Петербург (2551), Самарская (1695) и Воронежская области (796). Меньше всего заболевших выявлено в Магаданской области (32), Чукотском (18) и Ненецком автономных округах (14).
Также отметим, что за минувшие сутки в России скончались 1179 человек с COVID-19. В Москве скончались 96 жителей, в Петербурге — 83, а в Московской области — 56.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за предыдущие 24 часа выявили 385 новых зараженных, за это же время в регионе скончались 13 пациентов с коронавирусом.