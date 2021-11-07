Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России число зараженных коронавирусом опустилось ниже 40 тысяч за сутки на 7 ноября

9:15:5911/7/2021
0

Также за сутки в стране скончались 1179 человек с ковидом. Лидируют по суточному приросту Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В России выявили меньше 40 тысяч зараженных. Фото: pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог

Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиологСкончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской областиЕщё 218 новости

Сегодня, 7 ноября, оперативный штаб России сообщил новую статистику по коронавирусу. Так, за последние сутки в стране выявили 39 165 случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания за время распространения инфекции превысило 8,7 млн.

Отметим, что до этого четыре дня подряд в стране выявляли больше 40 тысяч новых зараженных. И вот, наконец, ситуация изменилась. Среди регионов-лидеров по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19 оказались Москва (4975), Подмосковье (3297), Санкт-Петербург (2551), Самарская (1695) и Воронежская области (796). Меньше всего заболевших выявлено в Магаданской области (32), Чукотском (18) и Ненецком автономных округах (14).

Также отметим, что за минувшие сутки в России скончались 1179 человек с COVID-19. В Москве скончались 96 жителей, в Петербурге — 83, а в Московской области — 56.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за предыдущие 24 часа выявили 385 новых зараженных, за это же время в регионе скончались 13 пациентов с коронавирусом.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России число зараженных коронавирусом опустилось ниже 40 тысяч за сутки на 7 ноября
9:15:59 11/7/2021
В России число зараженных коронавирусом опустилось ниже 40 тысяч за сутки на 7 ноября
Сильнейший магнитный шторм ожидается 14 ноября 2021: точное время начала космической бури и сколько дней продлится
9:00:28 11/7/2021
Сильнейший магнитный шторм ожидается 14 ноября 2021: точное время начала космической бури и сколько дней продлится
СК обвинил в покушении на убийство четырех избивших отца с 4-летним сыном в Новой Москве и требует их ареста
8:57:11 11/7/2021
СК обвинил в покушении на убийство четырех избивших отца с 4-летним сыном в Новой Москве и требует их ареста
Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки
8:31:03 11/7/2021
Массовое побоище в Домодедове: Полиция ищет несколько десятков участников драки
Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог
8:17:47 11/7/2021
Когда появится эффект от локдауна в России, рассказал эпидемиолог
Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня
8:03:35 11/7/2021
Под Новосибирском задержали сбежавшего из психушки опасного преступника: На свободе он находился три дня
Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит
7:47:53 11/7/2021
Объявивший голодовку в тюрьме Саакашвили попался за поглощением еды, пока никто не видит
Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
7:38:14 11/7/2021
Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
7:15:17 11/7/2021
Билл Гейтс предупредил: Мир ждет катастрофа, страшнее коронавируса
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния
7:00:23 11/7/2021
Мощный ритуал со свечами на Растущую Луну 7 ноября 2021: о чем расскажут капля воска и черный дым. Как с помощью огня свечи очистить себя от чужого дурного влияния