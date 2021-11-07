В Новосибирске пациентка после коронавируса похудела на 8 кг: Она не может есть из-за изменившихся вкуса и запахов

Жительница Новосибирска Екатерина Васильева перенесла коронавирус в легкой форме, но несмотря на это, у нее все равно остались проблемы. Сейчас для женщины вся еда на вкус как нефть, а все запахи — как бензин.
Она рассказала, что сразу поняла, что заболела ковидом, так как раньше себя так не ощущала. Температура держалась на отметке в 37,5, но по ощущениям были все 40. был заложен нос и сохранялась сильная слабость. Она позвонила в поликлинику, но врачи так и не приехали, лишь посоветовали по телефону выпить что-нибудь противовирусное. Также у женщины пропали вкусы и запахи.
Так продолжалось три месяца, а спустя это время вкусы и запахи вернулись. Но еще через месяц они стали странными - вкус продуктов начал напоминать бензин и нефть. Также воняли нефтью духи, листья на улице. Из-за привкуса во рту она ест только гречку и черный хлеб. Женщина уже похудела на 8 килограммов и продолжает худеть. А врачи не знают, как ей помочь. Пока только советуют тренировать обоняние и вкус, сообщает портал НГС.