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В Бердске болеют коронавирусом 237 человек: На 7 ноября 4 дня подряд держится рекорд по суточному приросту зараженных

9:53:3011/7/2021
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В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 934 бердчанина. Но за минувшие стуки медики взяли еще 153 теста на определение ковид-статуса. 

В Бердске продолжают госпитализировать больных в ковидный госпиталь. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В городском оперативном штабе в воскресенье сообщили "Курьер.Среда" о последних данных по заболеваемости коронавирусом в Бердске.

За прошедшие сутки среди бердчан выявили 15 новых случаев заражения ковидом. Такой суточный прирост держится уже 4 дня. В среду было 11 заболевших, а в конце октября - 8-9 человек за стуки. При этом в начале октября ежесуточно выявляли по 5-7 новых зараженных.

С учетом данных на 7 октября, в Бердске за все время пандемии зарегистрировано 2827 человек с диагнозом COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 934 бердчанина. Но за минувшие стуки медики взяли еще 153 теста на определение ковид-статуса.

Если учесть, что с начала пандемии полностью вылечились от коронавирусной инфекции 2590 жителей города, то можно предположить, что на сегодня болеют коронавирусом 237 человек.

Как сообщал "Курьер.Среда", за прошедшие сутки в Новосибирской области обнаружили 385 новых случаев заболевания, скончались 13 человек, при этом 11 жертв - женщины.

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диагнозкоронавирусCOVID-19ковидный госпиталь
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