В Бердске болеют коронавирусом 237 человек: На 7 ноября 4 дня подряд держится рекорд по суточному приросту зараженных

В городском оперативном штабе в воскресенье сообщили "Курьер.Среда" о последних данных по заболеваемости коронавирусом в Бердске.
За прошедшие сутки среди бердчан выявили 15 новых случаев заражения ковидом. Такой суточный прирост держится уже 4 дня. В среду было 11 заболевших, а в конце октября - 8-9 человек за стуки. При этом в начале октября ежесуточно выявляли по 5-7 новых зараженных.
С учетом данных на 7 октября, в Бердске за все время пандемии зарегистрировано 2827 человек с диагнозом COVID-19.
В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 934 бердчанина. Но за минувшие стуки медики взяли еще 153 теста на определение ковид-статуса.
Если учесть, что с начала пандемии полностью вылечились от коронавирусной инфекции 2590 жителей города, то можно предположить, что на сегодня болеют коронавирусом 237 человек.
Как сообщал "Курьер.Среда", за прошедшие сутки в Новосибирской области обнаружили 385 новых случаев заболевания, скончались 13 человек, при этом 11 жертв - женщины.