Люди с изжогой более уязвимы для заражения коронавирусом: новое исследование

Недавнее исследование, проведенное Медицинским научно-исследовательским институтом Бергхофера в Квинсленде.
Обнаруженные гены, вызывающие заболевание пищеварительной системы, также могут быть связаны с Covid.
Прослежена связь с общими факторами риска, особенно с ожирением, гипертонией и диабетом.
Исследование, проведенное в Квинсленде, показало, что люди, у которых развивается кислотный рефлюкс, могут быть более уязвимы к Covid-19, пишет dailymail.co.uk.
Медицинский научно-исследовательский институт QIMR Бергхофера обнаружил, что гены, которые могут вызывать заболевание пищеварительной системы, связаны с 15-процентным увеличением риска тяжелой формы Covid-19 и госпитализации.
В их исследовании были изучены гены, которые, по прогнозам, вызывают гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), одно из самых распространенных желудочно-кишечных заболеваний в Австралии.
Исследователь QIMR Berghofer д-р Джу-Шенг Онг сказал, что обсервационные исследования показали связь между ГЭРБ и Covid-19 из-за общих факторов риска, таких как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Но доктор Онг сказал, что их исследование, опубликованное в четверг в журнале Human Molecular Genetics, содержало прямую ссылку.
«Мы обнаружили, что гены, которые, по прогнозам, вызывают ГЭРБ, связаны с 15-процентным увеличением риска тяжелой формы Covid-19 и госпитализации», - сказал доктор Онг.
Затем мы использовали статистическое моделирование, чтобы проверить, могут ли общие факторы риска влиять на ассоциацию.
«Наш анализ в конечном итоге показал, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между ГЭРБ и риском Covid-19, но не объясняет всего этого.
«Эти результаты предполагают, что ГЭРБ потенциально может играть прямую причинную роль в повышении риска госпитализации Covid-19».
В исследовании были проанализированы «крупномасштабные генетические данные» из британского Биобанка, исследования QIMR Berghofer QSkin и Инициативы по генетике хозяев Covid-19.
Доктор Онг сказал, что этому исследованию способствовало предыдущее исследование QIMR Berghofer, опубликованное ранее в этом году, которое выявило новые гены, связанные с кислотным рефлюксом.
«Сейчас мы обнаружили 88 генов или генетических маркеров, которые связаны с тем, есть ли у человека кислотный рефлюкс», - сказал он.
«Это позволило нам сделать следующий шаг».
Доктор Онг сказал, что неясно, связан ли повышенный риск тяжелого Covid-19 и госпитализация с ГЭРБ или с лечением, которое люди принимали после того, как им поставили диагноз кислотный рефлюкс, и необходимы дополнительные исследования.
Исследование проводилось под руководством профессора QIMR Berghofer Стюарта МакГрегора и финансировалось Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии.