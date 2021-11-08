Веселые и прикольные открытки для всех самых находчивых в Международный день КВН 8 ноября

Когда 8 ноября 1961 года молодой, перспективный ведущий Александр Масляков начинал КВН, он даже не догадывался, что через 50 лет эти три веселые буквы превратятся в массовое молодежное движение, объединяющее людей по всему миру. Полвека назад КВН представлял из себя совершенно не то, что мы привыкли видеть сейчас. Скромные реплики не претендующие на веселость и находчивость, вяленькие выступления молодых людей 60-х годов прошлого века, не идут ни в какое сравнение с едким, острым и смелым юмором 2000-х. Мы привыкли, что КВН состоит из нескольких постоянных конкурсов: Стэм, Бриз, Домашнее задание, Музыкальный конкурс, Приветствие, и, конечно, главной составляющей настоящего КВН – Разминки. Какого числа отмечаем День КВН - 8 ноября.
Уж много лет подряд,
Вы нам приносите веселье,
С вами встречи каждый рад,
Всегда нам дарите супер настроенье.
С международным днём КВН поздравляем,
Желаем счастья вам, удачи и добра,
Пускай удача вас всегда сопровождает,
Пусть солнце мира светит вам всегда.
Задорным и находчивым пламенный привет,
Дружней чем КВН никого в мире нет,
Вы нам дарите минуты удовольствия и счастья,
Долго – долго радуйте нас своим участьем.
Желаем больше шуток на сцене и побед,
Жизни долгой и красивой без бед,
Пусть вас обходят печали стороной,
Будьте всегда хранимы судьбой.
И снова КВН на сцене,
И снова в зале дружный смех,
Ваши шутки понимаем, ценим,
Пусть вас сопровождает во всём успех.
С международным днём КВН поздравляем,
Огромного счастья вам искренне желаем,
Не строгого жюри, во всём удачи,
И благодарности от зрителей в придачу.
КВН – весёлые и бравые ребята,
У вас в запасе шуток полно всегда,
И хоть жюри относится к вам предвзято,
Но высокой оценке вы достойны всегда.
Пусть в жизни всё вам удаётся,
Печалится, пусть никогда не придётся,
Смех пусть продевает жизнь на долгие года,
Желаем вам во всём удачи, радости, добра.
***
Шутки ваши поучительны, веселы,
И те, кому адресованы, не принимают в штыки,
Просто каждый на ус себе мотает,
И со временем ошибки свои исправляет.
День КВН – праздник радости и смеха.
Желаем искренне вам всем успеха,
Пускай команда будет дружной, неразлучной,
Пусть часто радует вас счастливый случай.
Источник: pozdravkin.com