Обворожительные картинки для всех носителей имени «Дмитрий» в Дмитриев день и яркие слова 8 ноября

В Дмитриев день, 8 ноября, православие почитает память Димитрия Солунского — святого, жившего в эпоху правления императора Диоклетиана. Будучи проконсулом Фессалоник, он проповедовал учение Христа и массово обращал в свою веру народ. Это и стало поводом к тому, что император приказал заключить его в темницу, а затем казнить. Святому Димитрию молятся о даровании мужества, отваги и терпения, о помощи на полях битв и сражений, а также об исцелении глаз.
Множеством важных примет и традиций был отмечен этот день, который ещё называли Большими Осенинами, в народном календаре. Он не только знаменовал собой приход зимы, но и считался своеобразной границей хозяйственных сезонов, поэтому в этот день расплачивались с работниками и договаривались о работе на будущие сезоны. А в предшествующую субботу принято было обязательно поминать предков.
В этот осенний денек,
Хочу поздравить тебя, паренек!
Сегодня Дмитриев день,
А значит твои именины,
Пусть останется от бед тень,
А жизнь станет легче перины.
Пусть будет любви море,
И убежит подальше горе,
А прибежит счастье большое,
И останется на веки с тобою!
***
В день Дмитрия Святого, я пожелать хочу,
Вспомнить всех усопших, за них зажечь свечу.
Пусть ангел охраняет спокойный, тихий сон
Напомнит об их памяти лишь колокольный звон.
Тебе ж я пожелаю, в первый Дмитриев день.
Приобрести в дороге счастливых семь ступень,
Чтоб в высь ты поднимался на жизненном пути.
И чтоб ты смог на небе звезду свою найти.
Пусть череда успеха придут в твой дом родной,
И Мироточец славный польет святой водой.
Пусть Дмитриев день принесет всем удачу, Закончилась осень, зима наступает, Мы в этот прекрасный и памятный праздник Всем благ и здоровья большого желаем, Пусть Дмитрий Святой отведет от нас беды, Тоска и печали пройдут стороною, Мы будем жить честно, грехи все искупим, Полна будет жизнь лишь благодатью большою!
***
В Дмитриев день все должны мы сейчас
Память почтить тех, кто помнит о нас,
Кто помогает нам сверху, с небес.
А пожелать хотим ярких чудес,
Счастья, удачи, успехов, добра.
Свежего пива налить всем пора.
В Дмитриев день даже ведь воробей
Пиво сварил под кустом для гостей.
***
Осень законно вступила в права,
Так старый гласит календарь,
Звон колокольный по небу плывет,
В церкви звонит пономарь.
В Дмитриев день души родных
Отпустят к нам небеса,
Сядем за стол, помянем мы их,
Сбежит по щеке слеза.
Всем в этот день я желаю добра,
Мира и счастья в семье,
Ангелы добрые пусть нас хранят,
Живущих на грешной земле.
Источник: pozdravok.ru