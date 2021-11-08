С Днём Сибири: снежно-прекрасные поздравления всем сибирякам 8 ноября

***
Сибирь! Сибирь!
Цветущая, родная,
Я вырос на твоих глазах,
Луга зелёные,
поля без края
И пенье птиц
в берёзовых ветвях —
Всё близко сердцу,
Я забыть не в силах
Чарующей красы твоей.
Сибирь! Сибирь!
Меня ты окрылила,
Любовь навек
зажгла в груди моей.
Где б ни был я,
ты знай, всегда с тобою,
В душе твоё тепло храню.
Сибирь! — Мне это
слово дорогое,
Как мать родную я тебя люблю!
Моя Сибирь! Суровая и нежная,
Бескрайняя, как время и вода.
Зимою — белая, холодная и снежная.
И хрупкая, как чаша изо льда.
Моя Сибирь! Как паутинка, тонкая,
И прочная, как — будто бы гранит.
Весною — яркая, бесстыжая и звонкая,
Жарковым светом по полям горит.
Моя Сибирь, березово-сосновая,
Под летним солнцем водит хоровод.
Я каждый раз люблю её по-новому
За звезды и за синий небосвод.
Моя Сибирь! Закатная, рассветная.
Брусничный сок и вызревшая рожь.
Прекрасноликая, душою — светлая,
И грустная в осенний долгий дождь.
Моя Сибирь! Великая и вечная!
Ты — сон и явь, ты — правда и обман!
Святая,
Гордая.
Разумная,
Беспечная…
Сибирь моя! Мой верный талисман!
Сибирь! Сибирь моя родная!
Мы навсегда душой в тебя вросли!
От лютых зим мы иногда страдаем,
Но нет, Сибирь, родней тебя земли!
Ни бури, ни метели, ни морозы
Не запугают, нас, сибиряков.
В садах растут прекраснейшие розы,
Разнообразие плодовых и цветов!
Ты нас пугаешь долгою зимою, А мы тебе любовь всю отдаём, Считая тебя самою родною, Гордимся, что в Сибири мы живём!
Твои просторы и поля без края,
И запахи черёмух по весне,
Сирень и «огоньки» нас восхищают:
На всей Земле природы нет нежней!
Сибирь моя! Земля моя родная!
Ты, словно мать, сурова и нежна!
Тебя мы не сменяем на Канары,
Ведь ты, Сибирь, как мать, у нас одна!
***
Сибирь моя, тебя
Как первую любовь
Запомню навсегда!
И в памяти моей,
Навеки для меня
Останутся твои
Леса, луга, поля…
Говорят, что есть в глухой Сибири
Маленькая станция Зима.
Там сугробы метра в три-четыре
Заметают низкие дома.
В ту лесную глушь ещё ни разу Не летал немецкий самолёт. Там лишь сторож ночью у лабазов Костылём в сухую доску бьёт.
Там порой увидишь, как морошку
Из-под снега выкопал медведь.
У незатемнённого окошка
Можно от чайку осоловеть.
Там судьба людская, точно нитка,
Не спеша бежит с веретена.
Ни одна тяжёлая зенитка
В том краю далёком не слышна.
Там крепки бревенчатые срубы,
Тяжелы дубовые кряжи.
Сибирячек розовые губы
В том краю по-прежнему свежи.
В старых дуплах тьму лесных орехов
Белки запасают до весны…
Я б на эту станцию поехал
Отдохнуть от грохота войны.
Источник: chto-takoe-lyubov.net