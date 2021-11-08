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Учёные нашли ген, удваивающий риск смерти от коронавируса

7:00:0311/7/2021
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Исследователи обнаружили, что версия гена с более высоким риском, вероятно, не позволяет клеткам, выстилающим дыхательные пути и легкие, должным образом реагировать на вирус.

Исследователи определили ген, ответственный за удвоение риска дыхательной недостаточности от COVID-19. Фото: Pixabay.com

Исследователи из Департамента медицины Рэдклиффа определили ген, ответственный за удвоение риска дыхательной недостаточности от COVID-19. Шестьдесят процентов людей южноазиатского происхождения несут генетический сигнал высокого риска, что частично объясняет избыточную смертность, наблюдаемую в некоторых общинах Великобритании, и влияние COVID-19 на Индийский субконтинент.

Предыдущая работа уже выявила участок ДНК на хромосоме 3, который удваивает риск смерти от COVID для взрослых в возрасте до 65 лет. Однако ученые не знали, как этот генетический сигнал увеличивал риск, и не знали точные генетические изменения, которые были ответственны за это, пишет medicalxpress.com.

В исследовании, опубликованном в Nature Genetics , группа под руководством проф. Джеймс Дэвис и Джим Хьюз из MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine при Оксфордском университете использовали передовые технологии, чтобы выяснить, какой ген вызывает этот эффект и как он это делает.

Соруководитель исследования профессор Джим Хьюз, профессор генной регуляции, сказал, что «причина, по которой это оказалось так трудно понять, заключается в том, что ранее идентифицированный генетический сигнал влияет на« темную материю »генома. Мы обнаружили, что повышенный риск не из-за разницы в генах, кодирующих белок, а из-за разницы в ДНК, которая переключается, чтобы включить ген. Гораздо сложнее обнаружить ген, на который влияет этот вид эффекта непрямого переключения».

Команда обучила алгоритм искусственного интеллекта анализировать огромное количество генетических данных из сотен типов клеток из всех частей тела, чтобы показать, что генетический сигнал может влиять на клетки в легких. Затем, используя только что разработанную ими высокоточную технику, исследователи смогли уменьшить масштаб ДНК по генетическому сигналу. Это исследует способ, которым миллиарды букв ДНК складываются, чтобы поместиться внутри клетки, чтобы точно определить конкретный ген, который контролировался последовательностью, вызывающей больший риск развития тяжелой формы COVID-19.

Д-р Дэмиен Даунс, руководивший лабораторной работой исследовательской группы Хьюза, сказал, что «к удивлению, поскольку предполагалось несколько других генов, данные показали, что относительно неизученный ген под названием LZTFL1 вызывает эффект».

Исследователи обнаружили, что версия гена с более высоким риском, вероятно, не позволяет клеткам, выстилающим дыхательные пути и легкие, должным образом реагировать на вирус. Но что важно, это не влияет на иммунную систему, поэтому исследователи ожидают, что люди, несущие эту версию гена, будут нормально реагировать на вакцины.

Исследователи также надеются, что лекарства и другие методы лечения могут быть нацелены на путь, предотвращающий трансформацию слизистой оболочки легких в менее специализированные клетки, что повышает возможность новых методов лечения, адаптированных для тех, кто с наибольшей вероятностью разовьет серьезные симптомы.

Соруководитель исследования профессор Джеймс Дэвис, который работал консультантом NHS в области интенсивной терапии во время пандемии и доцент кафедры геномики медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета, сказал: «Обнаруженный нами генетический фактор объясняет, почему некоторые люди очень серьезно заболел после заражения коронавирусом. Это показывает, что способ, которым легкие реагируют на инфекцию, имеет решающее значение. Это важно, потому что большинство методов лечения сосредоточено на изменении того, как иммунная система реагирует на вирус".

Шестьдесят процентов людей южноазиатского происхождения несли эту версию гена с более высоким риском по сравнению с 15 процентами людей европейского происхождения, что частично объясняет более высокие показатели смертности и госпитализаций в первой группе. Исследование также показало, что 2 процента людей афро-карибского происхождения несли генотип с более высоким риском, а это означает, что этот генетический фактор не полностью объясняет более высокий уровень смертности среди чернокожих и этнических меньшинств.

Профессор Дэвис объяснил, что «ДНК-код с более высоким риском чаще встречается в некоторых чернокожих и этнических меньшинствах, но не в других. Хотя мы не можем изменить нашу генетику, наши результаты показывают, что люди с геном более высокого риска, вероятно, особенно выиграют от вакцинация. Поскольку генетический сигнал влияет на легкие, а не на иммунную систему, это означает, что вакцина должна нейтрализовать повышенный риск».

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