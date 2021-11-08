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07.11
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Может ли быть сыпь на коже от коронавируса у детей и взрослых?

6:30:5511/7/2021
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Если у вас появилась сыпь, которая, по вашему мнению, похожа на ветряную оспу, и вы не верите, что у вас могла быть ветряная оспа или опоясывающий лишай, подумайте о том, чтобы связаться с вашим врачом, чтобы провести расследование.

У большинства детей с инфекцией COVID-19 симптомы легкие, и сыпь может быть единственным признаком инфекции. Фото: Pixabay.com

Сыпь у младенцев и детей является обычным явлением. Они могут произойти по многим причинам, включая инфекцию COVID-19. С начала пандемии COVID-19 исследователи изучали дерматологические эффекты COVID-19 на детей и взрослых.

«К тому времени, когда мы вырастем, наша иммунная система получит возможность увидеть множество вирусных, бактериальных и других инфекций и вырастет таким образом, что если вы снова подвергнетесь заражению, у вас, надеюсь, не будет настоящей инфекции», - говорит д-р. Доун Дэвис, председатель отделения клинической дерматологии клиники Мэйо. «То же самое не относится к детям. Они, возможно, не видели инфекции в прошлом, и их иммунная система может учиться. С COVID, особенно потому, что маленькие дети не могут быть иммунизированы сейчас, у них все еще есть сильная сыпь от COVID, пишет medicalxpress.com.

У большинства детей с инфекцией COVID-19 симптомы легкие, и сыпь может быть единственным признаком инфекции.

«Сыпь, которая появляется у детей, может быть весьма впечатляющей, особенно если учесть размер кровеносных сосудов ребенка», - говорит доктор Дэвис. «Сыпь может быть более интенсивной из-за сильного иммунного ответа или из-за того, что у детей кровеносные сосуды меньше, чем у взрослых».

Еще одно кожное проявление, которое произошло в начале пандемии у людей всех возрастов, - это COVID на пальцах ног, говорит доктор Дэвис.

«При COVID у вас может быть высыпание, подобное васкулиту или коагулопатии. Устойчивый иммунный ответ может вызвать раздражение кровеносных сосудов , проблемы с кровообращением и тромбообразование в сосудах. маленькие, руки и ноги более уязвимы. Мы также считаем, что такие факторы, как сила тяжести и механическая активность, увеличивают вероятность поражения рук и ног".

Есть много типов высыпаний, которые могут высыпаться на коже при инфекции COVID-19. Доктор Дэвис говорит, что, поскольку эти высыпания могут имитировать другие вирусные инфекции или другие кожные заболевания, они могут сбивать с толку и часто очень пугать пациентов.

«Еще одна распространенная форма сыпи, которую мы наблюдаем при инфекции COVID-19, - это сыпь на варикозной форме или ветрянке. Сыпь представляет собой маленькие круглые овалы на коже с центром, на котором видно немного жидкости, например пузырь или небольшой волдырь. Это похоже на на то, что мы называем «каплей росы на лепестке розы», наблюдаемое при ветряной оспе. Если у вас появилась сыпь, которая, по вашему мнению, похожа на ветряную оспу, и вы не верите, что у вас могла быть ветряная оспа или опоясывающий лишай, подумайте о том, чтобы связаться с вашим врачом, чтобы провести расследование», - говорит доктор Дэвис.

Доктор Дэвис говорит, что пациенты часто спрашивают ее, заразны ли высыпания.

«Для типичной вирусной экзантемы или сыпи на коже, вызванной вирусом, в том числе для сыпи COVID, сыпь сама по себе не заразна. На самом деле, как правило, сыпь наиболее яркая или выраженная после пикового заражения вирусом, является видимым сигналом того, что ваша иммунная система реагирует на инфекцию».

Доктор Дэвис советует родителям и опекунам, которые видят кожную сыпь, обратиться к врачу, чтобы найти первопричину.

Хорошая новость заключается в том, что с увеличением количества вакцинации против COVID-19 частота тяжелых высыпаний снижается, - говорит доктор Дэвис.

«Мы все еще наблюдаем сыпь COVID у пациентов с инфекциями COVID. Серьезность заболевания может отражать тяжесть сыпи. Частота кожных маркеров COVID в целом имеет тенденцию к снижению среди вакцинированного населения».

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младенцывирусисследованиязаражениедетипандемиясыпьCOVID-19Доун Дэвис
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