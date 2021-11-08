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Что влияет на заразность вариантов коронавируса? Ученые нашли механизм

5:30:0511/7/2021
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Они наблюдали тенденцию клеток к слиянию со своими соседями, поведение, которое может способствовать распространению вируса во время инфекции.

С момента начала пандемии коронавируса в начале 2020 года появилось несколько более инфекционных вариантов SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Фото: Pixabay.com

Ученые из Национального института здоровья обнаружили, что процесс в клетках может ограничивать инфекционность SARS-CoV-2, и что мутации в альфа- и дельта-вариантах преодолевают этот эффект, потенциально повышая способность вируса к распространению. Результаты были опубликованы в Интернете в Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследование проводила Келли Тен Хаген, доктор философии, старший научный сотрудник Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований (NIDCR).

С момента начала пандемии коронавируса в начале 2020 года появилось несколько более инфекционных вариантов SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. За исходным вирусом, или вирусом дикого типа, последовал альфа-вариант, который получил широкое распространение в Соединенных Штатах в начале 2021 года, а затем дельта-вариант, который является наиболее распространенным штаммом, циркулирующим сегодня. Варианты приобрели мутации, которые помогают им заражать людей и легче распространяться. Многие мутации влияют на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки. Ученые пытались понять, как эти изменения влияют на функцию вируса, пишет medicalxpress.com.

«На протяжении всей пандемии исследователи NIDCR применяли свой опыт в области стоматологии, чтобы ответить на ключевые вопросы о COVID-19», - сказала директор NIDCR Рена Д'Суза, DDS, доктор философии. «Это исследование предлагает свежий взгляд на большую инфекционность альфа- и дельта-вариантов и обеспечивает основу для разработки будущих методов лечения».

Внешняя поверхность SARS-CoV-2 украшена белками-шипами , которые вирус использует для прикрепления к клеткам и проникновения в них. Однако, прежде чем это может произойти, белок-спайк должен быть активирован серией разрезов или расщеплений белками-хозяевами, начиная с фермента фурина. В альфа- и дельта-вариантах мутации белка-шипа, по-видимому, усиливают расщепление фурина, что, как считается, делает вирус более эффективным при проникновении в клетки.

Исследования показали, что в некоторых случаях расщепление белка можно уменьшить путем добавления громоздких молекул сахара - процесс, выполняемый ферментами, называемыми GALNT, - рядом с сайтом расщепления. Команда Тен Хаген задалась вопросом, происходит ли это с белком-шипом SARS-CoV-2, и если да, то меняет ли он функцию белка.

Чтобы выяснить это, ученые изучили влияние активности GALNT на шипованный белок в клетках плодовой мушки и млекопитающих. Эксперименты показали, что один фермент, GALNT1, добавляет сахара к белку шипов дикого типа, и эта активность снижает расщепление фурина. Напротив, мутации в белке-шипе, подобные мутации в альфа- и дельта-вариантах, снижают активность GALNT1 и увеличивают расщепление фурина. Это предполагает, что активность GALNT1 может частично подавлять расщепление фурина в вирусе дикого типа, и что альфа- и дельта-мутации преодолевают этот эффект, позволяя расщеплению фурина оставаться неконтролируемым.

Дальнейшие эксперименты подтвердили эту идею. Исследователи обнаружили спайк дикого типа или мутировавший в клетках, выращенных в чашке. Они наблюдали тенденцию клеток к слиянию со своими соседями, поведение, которое может способствовать распространению вируса во время инфекции. Ученые обнаружили, что клетки, экспрессирующие мутировавший белок-шип, чаще сливаются с соседями, чем клетки с шипом дикого типа. Клетки с шипом дикого типа также реже сливаются в присутствии GALNT1, что позволяет предположить, что его активность может ограничивать функцию белка шипа.

«Наши результаты показывают, что альфа- и дельта-мутации преодолевают подавляющий эффект активности GALNT1, что может повысить способность вируса проникать в клетки», - сказал Тен Хаген.

Чтобы увидеть, может ли этот процесс происходить и у людей, команда проанализировала экспрессию РНК в клетках здоровых добровольцев. Исследователи нашли широкое выражение GALNT1 в нижних и верхних дыхательных путей клеток, которые восприимчивы к атипичной пневмонии-коронавирус-2 инфекции, что указывает , что фермент может влиять на инфекцию у людей. Ученые предположили, что индивидуальные различия в экспрессии GALNT1 могут повлиять на распространение вируса.

«Это исследование предполагает, что активность GALNT1 может модулировать вирусную инфекционность, и дает представление о том, как мутации в альфа- и дельта-вариантах могут влиять на это», - сказал Тен Хаген. Эти знания могут послужить основой для будущих усилий по разработке новых вмешательств.

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Будут более заразные варианты, чем Дельта?

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