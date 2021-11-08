Новое лечение коронавируса с молнупиравиром и паксловидом: как работают таблетки?

Что, если бы простая таблетка могла помочь излечиться от COVID-19?
Американские фармацевтические гиганты Merck и Pfizer объявили об обнадеживающих результатах для пероральных препаратов, в то время как антидепрессант также показал многообещающие результаты, которые могут открыть новую главу в борьбе с пандемией, пишет medicalxpress.com.
Что это за методы лечения?
Это таблетки, которые принимают внутрь при появлении первых симптомов COVID-19, чтобы избежать серьезных форм болезни и, следовательно, госпитализации.
К этой форме лечения прибегали с самого начала глобального кризиса в области здравоохранения.
После нескольких месяцев исследований Merck и Pfizer заявили, что достигли этой неуловимой цели.
В начале октября Merck заявила, что добивается разрешения в Соединенных Штатах на свои таблетки молнупиравира, и Pfizer последовала их примеру в пятницу, выпустив паксловид.
Оба они являются противовирусными препаратами, которые снижают способность вируса к репликации, замедляя развитие болезни.
Обе компании заявляют, что клинические испытания показали значительное снижение риска госпитализации.
Те, кто принимал молнупиравир, увидели, что риск снизился на 50 процентов, а те, кто принимал паксловид, почти на 90 процентов, хотя следует избегать прямого сравнения этих показателей эффективности из-за различных протоколов исследования.
Согласно исследованию, опубликованному в октябре бразильскими исследователями в журнале Lancet Global Health, антидепрессант, который уже доступен для широкой публики, флувоксамин, также показал обнадеживающие результаты в предотвращении серьезных форм COVID-19.
Почему они важны?
Если эффективность этих препаратов будет подтверждена, это станет большим шагом вперед в борьбе с COVID-19.
Они добавили бы вакцины, чтобы укрепить мировой терапевтический арсенал против вируса.
Уже существуют методы лечения, в основном в виде синтетических антител.
Но эти лекарства, которые обычно нацелены на тех, у кого уже есть тяжелые формы заболевания, вводятся путем инъекций, и поэтому их труднее вводить.
Таблетку можно быстро прописать пациенту, который затем легко примет ее дома.
Лечение Merck и Pfizer, которое до сих пор не показало большого количества побочных эффектов, предполагает прием около 10 доз в течение пяти дней.
«Успех этих противовирусных препаратов потенциально знаменует собой новую эру в нашей способности предотвращать серьезные последствия инфекции SARS-CoV2», - сказал британский вирусолог Стивен Гриффин Научному медиацентру.
Какие ограничения?
Пока трудно правильно оценить лечение Merck и Pfizer, поскольку обе группы имеют только опубликованные заявления и не предоставили данные своих клинических испытаний.
Французский специалист по инфекционным заболеваниям Карин Лакомб предупредила в сентябре, что к подобным объявлениям следует относиться «осторожно» до тех пор, пока исследования не станут предметом тщательного изучения.
Она отметила, что эти методы лечения представляют собой «потенциально огромный» рынок для фармацевтических групп.
Тем не менее, некоторые элементы указывают на то, что Merck и Pfizer не дают пустых обещаний.
Во-первых, они оба прекратили свои клинические испытания раньше, чем ожидалось, поскольку результаты были такими сильными, с одобрения независимых комитетов по мониторингу.
Что касается флувоксамина, данные доступны, но не без критики.
Некоторые исследователи жаловались, что авторы не только ограничились оценкой частоты госпитализаций, но также оценили частоту длительного пребывания в отделениях неотложной помощи.
Это, по их словам, усложняет интерпретацию данных.
Когда? И как много?
Молнупиравир компании Merck уже был одобрен в Соединенном Королевстве, где органы здравоохранения в четверг дали зеленый свет его применению у пациентов с риском развития серьезной формы заболевания, таких как пожилые люди, люди с ожирением или страдающие диабетом.
Органы здравоохранения США и ЕС также в срочном порядке пересматривают препарат.
Европейское агентство по лекарственным средствам пообещало в четверг «ускорить» разбирательство, не назвав точной даты.
Несколько стран уже заказали запасы молнупиравира, например, США, с 1,7 миллионами курсов препарата.
Заказ в США дает представление о высокой цене препарата .
Это составляет 1,2 миллиарда долларов, что соответствует примерно 700 долларам за пятидневный курс.
Что касается Pfizer, то, хотя она не обрисовала в общих чертах цены на паксловид, она пообещала, что он будет «доступным» и будет зависеть от многоуровневого подхода к ценообразованию, основанного на уровне доходов стран.