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Мощная молитва о мужестве и мире святому великомученику Дмитрию Солунскому

2:30:5011/8/2021,София Мальцева
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На Руси к Дмитрию относятся с особым почетом.

По преданию, его казнили его публичного исповедования христианства. Фото: Pixabay.com

Святого Дмитрия Солунского вспоминают в русской православной церкви 8 ноября. По преданию, его казнили его публичного исповедования христианства. На Руси к Дмитрию относятся с особым почетом. Несмотря на то что святой жил в Греции, он также помогал в битвах российским воинам.

Когда его отец умер, который служил римским проконсулом, правивший в то время император принял Дмитрия на службу. В должность Дмитрия входила защита города, но и искоренение христиан. Император даже не знал, что взял на службу тайного христианина. После своего назначения Дмитрий, не скрывая проповедовал христианство, обращая многих людей в христианство.

Однако император узнал об этом. Дмитрия Салоника бросили в тюрьму. Там он долго и усердно молился. И со смирением принял мученическую смерть, не отрекшись от Христа. Кольцо, которое было в его крови, долгое время помогало от разных болезней людей.

Дмитрия Солунского считают покровителем родного города Салоники. Когда происходили кровопролитные сражения с варварами, которые сожгли все посевы, начался голод. Корабли не подходили к городу, думая, что он все еще находится в осаде. Потом случилось чудо – во сне к капитану одного корабля с хлебом, явился Дмитрий Солунский. Он начал ходить по воде и указывать путь к кораблю, который прибыл в Салоники. Так спаслось очень много людей от голода.

С тех пор ко святому приходят с разными просьбами, в которых он помогает. Молятся, прося о мужестве, защите дома, от избавления от тяжелых недугов.

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традициимолитвапраздникихристианство.Дмитрий Солунский
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