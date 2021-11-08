Календарь геомагнитных штормов на ноябрь 2021: почему магнитные бури влияют на электронику, домашних животных и людей? Признаки метеозависимости

Геомагнитные бури — особенное явление, обсуждение которого всегда было актуальным из-за его сильного влияния на людей. Стоит отметить, что штормы действуют и на электронику и домашних питомцев. Для того, чтобы все метеозависимые могли заранее подготовиться к этому явлению, ученые всегда публикуют календари геомагнитной активности на месяц вперед.
Если вам знакомы симптомы резкого ухудшения настроения, понижения работоспособности и резких головных болей без причин, что происходит на постоянной основе, то, скорее всего, вы — метеозависимый человек. Вы могли и замечать то же самое в работе ваших электронных устройств, а также в состоянии домашних животных. Знайте, что в такие случаи всегда происходят геомагнитные бури.
Это влияние активности геомагнитных полей происходит потому, что поток энергии от вспышек Солнца слишком высок. В связи с этим, от магнитных бурь может страдать не только человек, но и домашние животные. Из-за того, что многие устройства в наших домах работают от электрического тока, в их работе возможны периодические сбои.
В ноябре этого года ожидается сразу несколько энергетических потоков от Солнца разных уровней силы. Согласно прогнозам метеорологов, в оставшиеся дни месяца незначительные колебания приходятся на 8, 16-17, 21 и 29 ноября 2021 года. Серьезные магнитные бури ожидаются 11, 15, 18 и 25 ноября. Стоит отметить, что, к счастью, в этом месяце не ожидаются затяжные длительные бури, поэтому ваше состояние будет ухудшаться максимум на день или два.