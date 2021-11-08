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Какое великое землетрясение произошло 8 ноября в Царьграде: почему церковь вспоминает это событие

3:30:0811/8/2021,София Мальцева
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В народе считается, что 8 ноября души усопших родственников прилетают на могилу в образе птицы.

Это землетрясение в Константинополе произошло в 740 году нашей эры. Фото: Pixabay.com

Отмечаемая память землетрясения, которое произошло в Царьграде 8 ноября, неразрывно связано с памятью великомученика Дмитрия Солунского.

Это землетрясение в Константинополе произошло в 740 году нашей эры. Это было в то время, когда император Лев уничтожал иконы, и жители Константинополя чувствовали, что именно гнев Божий привел к этой катастрофе. Верующие помолились святому Дмитрию Солунскому, и землетрясения прекратились.

Святой Димитрий родился в 270 году нашей эры в Фессалониках. Он происходил из знатной римской семьи и, согласно преданию, был солдатом. Он принял мученическую смерть примерно в 306 году нашей эры во время гонений римских императоров Диоклетиана и Галерия. Во время правления императора святого Константина его мощи были эксгумированы, и было обнаружено, что мощи источали мирру, чудесное знамение, указывающее на то, что святой Димитрий был святым. После чего была построена церковь для этих останков в Салониках, которые остаются там и по сей день. Императоры иногда пытались привезти мощи в Константинополь, но святой всегда говорил, что его мощи должны оставаться там, где они были. На протяжении веков жители Салоников молились святому Дмитрию, для спасения их от стихийных бедствий и нападения врагов.

В народе считается, что 8 ноября души усопших родственников прилетают на могилы в образах птиц. На Руси христиане приходили на кладбище и сыпали на могилах зерно. Также сегодня пекли блины, которые затем ставили на стол. Первый блин убирали со сковороды, говоря «Помяни, Господи, честных родителей». Затем он оставался специально для души покойного на окне.

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традициипраздникихристианство.история землетрясения в Царьграде
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