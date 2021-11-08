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Почему обязательно нужно дать обеты и зароки 9 ноября каждой женщине и каждому мужчине? В чем главный смысл молчания в этот день?

11:00:0811/8/2021
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По традиционному календарю 9 ноября отмечается Обетный день, который имеет свои традиции и обычаи.

В народе 9 ноября отмечается, как Несторов день или Обетный день. Фото: Pixabay
В народе 9 ноября отмечается, как Несторов день или Обетный день. Фото: Pixabay

9 ноября отмечается день памяти монаха Киево-Печерского монастыря Нестора Летописца. В этот день наши предки давали обещания на выполнение какой-либо заповеди. В этот день принято давать обеты и зароки, и если у вас есть мечта или цель, то вам необходимо приблизиться к этому именно 9 ноября.

Наши предки очень ответственно относились к обещаниям, поэтому для этого выделили отдельный день в народном календаре. Сдерживание любого обещания было святым долгом, поэтому обеты и зароки не давались просто так. Согласно традициям, в этот день вам можно дать какое-либо обещание на выполнение какого-нибудь сложного действия во благо своего будущего.

Если вам что-то необходимо, то 9 ноября вам следует дать зарок и выполнить его в ближайшее время. На следующий день придите в церковь и помолитесь Прасковьи, которая обязательно поможет вам. Если вы сдержите свое обещание, то в вашей жизни наступит светлая полоса. Если же вы не сделаете того, о чем зареклись, то вас ждет несчастье: с вами перестанут общаться следующие 40 дней.

В Нестеров день появится возможность и снять порчу с вас или с ваших близких. Если вас преследует какой-либо недуг на протяжении долгого времени, то дайте клятву молчать на протяжении всего дня ради исправления ситуации. На следующее утро придите в церковь и помолитесь. Если вы действительно не пророните ни слова, то несчастье уйдет от вас и долго будет не возвращаться в ваш дом.

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