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9 ноября - День преподобного Нестора Летописца: история жизни автора «Повести временных лет»

4:00:2711/8/2021,София Мальцева
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Он свел все данные вместе. Это помогло ему написать большую историю России – всеобъемлющую часть мировой истории.

Святой Нестор написал самые важные моменты в православной церкви. Фото: Belayagora-artel

Преподобный Нестор Летописец стал известен благодаря "Первой летописи временных лет", самой ранней восточнославянской летописи. А также житии святого Феодосия Киево-Печерского и рассказа о жизни и мученичестве святых Бориса и Глеба.

В 1073 году Нестор стал монахом Печерской обители в Киеве. Именно там ему было поручено найти мощи святого Феодосия Киевского. Нестор вместе с двумя другими монахами отправился на поиски, которые описывал в своих трудах.

Его хроника начинается с Потопа, как и у большинства христианских летописцев того времени. Из-за этого у многих историков, возникает мысль, что Нестор был знаком с трудами византийских историков.

Главным трудом святого Нестора является составление в 1112-1113 годах Русской Первичной летописи. Святой Нестор использовал очень разнообразные источники: древние русские летописи и изречения, монастырские летописи, византийские хроники, исторические сборники, сведения боярина-старца Ивана Вышатича. Кроме того о торговцах и солдатах, о подмастерьях и о тех, кого знал. Он свел все данные вместе. Это помогло ему написать большую историю России – всеобъемлющую часть мировой истории.

Святой Нестор написал самые важные моменты в православной церкви. Он описал первое упоминание русских людей в истории, во времена святого Фотия. Он рассказал, как создавалась славянская азбука и письменность Кириллом и Мефодием, описал крещение святой Ольги. А также в Летописи упоминается первая православная церковь в Киеве, варяжские мученики, и великое Крещение Руси.

Имя Нестора навсегда вписано в историю России. Летописец жил в трудные времена. Это было время междоусобных войн и нападений кочевников. Печерский монастырь, где жил Нестор, был разрушен кочевниками в 1096 году. Это был тяжелый удар для Нестора, и все же он продолжал идти вперед. Нестор Летописец умер в 1114 году, затем его похоронили в пещерах Антония Печерского.

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историяпраздникиПовесть временных летдень Нестора Летописца
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