Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полнолуние в ноябре 2021: точная дата и время уникального астрономического события. Начинается коридор затмений – опасности периода

4:00:1411/8/2021
0

В ноябре 2021 года ожидается сразу несколько особенных астрологических событий, которые повлияют на жизнь каждого из нас.

Луна всегда особенно влияет на людей. Фото: Pixabay
Луна всегда особенно влияет на людей. Фото: Pixabay

Люди всегда обращают внимание на прогноз астрологических событий, потому что все они влияют на нашу жизнь. В этом месяце ожидается не только Полнолуние, которое происходит каждый месяц, но и начало коридора затмений, которые происходят очень редко: два или три раза в год. За 2021 год это будет уже второе такое явление.

Полнолуние состоится 19 ноября в 11 часов 57 минут по московскому времени. Стоит отметить, что оно совпадет с Лунным затмением, что происходит очень редко. По прогнозам астрологов, в этот день будет огромный поток энергии из-за совпадения сразу нескольких астрологических событий. Стоит отметить, что важно направить эту энергию в нужное русло, потому что она может сыграть с вами и вашими окружающими злую шутку.

В этот же день начнется коридор затмений, который продлится до 4 декабря 2021 декабря. Его влияние почувствует на себе абсолютно каждый. Считается, что именно этот период идеально подойдет для изменения судьбы. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни именно с 19 ноября до 4 декабря, то вы правильно выбрали даты. Приложив нужные усилия, вы можете кардинально поменять на все сферы своей жизни.

Тем не менее, важно правильно воспользоваться этим. Попробуйте вносить в свою жизнь изменения, которые не повлияют на окружающих отрицательным образом. С амбициями и возможностями, которые будут открываться, вы, достигая собственных целей, рискуете не обращать должное внимание на окружающих. В связи с этим вы способны потерять людей, которые очень дороги вам в данный период жизни. Избегайте все конфликтные ситуации, не обращайте внимание на провокации и ни в коем случае не прибегайте к любой форме насилия: словесному, физическому или психологическому.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коридор затменийполнолуние в 2021опасности дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким образом Полнолуние влияет на вашу жизнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мигранты с лопатами рушат забор на границе Польши и Белоруссии - очень хотят попасть в Евросоюз
4:02:58 11/8/2021
Мигранты с лопатами рушат забор на границе Польши и Белоруссии - очень хотят попасть в Евросоюз
Полнолуние в ноябре 2021: точная дата и время уникального астрономического события. Начинается коридор затмений – опасности периода
4:00:14 11/8/2021
Полнолуние в ноябре 2021: точная дата и время уникального астрономического события. Начинается коридор затмений – опасности периода
Виновного в загадочной смерти дочери известного актера Владимира Конкина назвал СКР: Расследование гибели в бассейне длилось год
3:42:14 11/8/2021
Виновного в загадочной смерти дочери известного актера Владимира Конкина назвал СКР: Расследование гибели в бассейне длилось год
В ПФР назвали условия для прекращения выплат пенсионерам
3:23:07 11/8/2021
В ПФР назвали условия для прекращения выплат пенсионерам
В Новосибирске 17-летний ранил ножом сверстника у метро из-за девушки: СК возбудил уголовное дело
3:09:13 11/8/2021
В Новосибирске 17-летний ранил ножом сверстника у метро из-за девушки: СК возбудил уголовное дело
Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
3:00:40 11/8/2021
Производственный календарь на декабрь-2021: все рабочие, нерабочие, выходные и праздничные дни, короткие недели
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
2:52:15 11/8/2021
Мемориал убитому лосю создали у московского офиса КПРФ с намеком на Рашкина
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
2:49:07 11/8/2021
В России атаки на школы приравняют к терроризму после массовых расстрелов в 2021 году
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
2:27:19 11/8/2021
Бизнесмены потеряли 25% выручки из-за нерабочих дней Путина, заявил президент «Опоры России»
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова
2:16:25 11/8/2021
На трассе "Скандинавия" разорвало пополам Porsche с сыном юмориста Семена Альтова