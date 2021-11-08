Полнолуние в ноябре 2021: точная дата и время уникального астрономического события. Начинается коридор затмений – опасности периода

Люди всегда обращают внимание на прогноз астрологических событий, потому что все они влияют на нашу жизнь. В этом месяце ожидается не только Полнолуние, которое происходит каждый месяц, но и начало коридора затмений, которые происходят очень редко: два или три раза в год. За 2021 год это будет уже второе такое явление.
Полнолуние состоится 19 ноября в 11 часов 57 минут по московскому времени. Стоит отметить, что оно совпадет с Лунным затмением, что происходит очень редко. По прогнозам астрологов, в этот день будет огромный поток энергии из-за совпадения сразу нескольких астрологических событий. Стоит отметить, что важно направить эту энергию в нужное русло, потому что она может сыграть с вами и вашими окружающими злую шутку.
В этот же день начнется коридор затмений, который продлится до 4 декабря 2021 декабря. Его влияние почувствует на себе абсолютно каждый. Считается, что именно этот период идеально подойдет для изменения судьбы. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни именно с 19 ноября до 4 декабря, то вы правильно выбрали даты. Приложив нужные усилия, вы можете кардинально поменять на все сферы своей жизни.
Тем не менее, важно правильно воспользоваться этим. Попробуйте вносить в свою жизнь изменения, которые не повлияют на окружающих отрицательным образом. С амбициями и возможностями, которые будут открываться, вы, достигая собственных целей, рискуете не обращать должное внимание на окружающих. В связи с этим вы способны потерять людей, которые очень дороги вам в данный период жизни. Избегайте все конфликтные ситуации, не обращайте внимание на провокации и ни в коем случае не прибегайте к любой форме насилия: словесному, физическому или психологическому.