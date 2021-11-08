Цветы жизни с цветочными именами: красивые имена трав и цветов для смелых мальчиков и нежных девочек

В разных культурах у разных народов существуют имена, посвященные травам и растениям. С давних времен считалось, что значение имени, привязанного к названию растения, может благоприятно повлиять на судьбу ребенка, на его характер, привычки и способности. Например, если цветок, от названия которого образовано имя ребенка, имеет яркий запах, то малыш будет харизматичным и чувственным, сможет очень легко приковывать к себе внимание. Если цветок имеет яркие краски и шипы, то он сможет эпатировать, даже стать популярным, однако в решении многих вопросов он будет резок, начнет отталкивать людей и защищаться, будто вокруг него правда есть шипы.
Имена в честь цветов и трав для мальчиков и девочек.
Имена для девочек: Азалия, Алисса, Алма, Аса, Бегония, Виола, Виолетта, Георгина, Далия, Жасмин, Захара, Илана, Ия, Калантия, Калла, Камилла, Лаванда, Лаура, Лиана, Лилия, Лилиана, Магнолия, Мальва, Мелисса, Мимоза, Оливия, Роза, Розелла, Росита, Сюзанна, Тамара, Флора, Фиона, Цинния, Шанна, Эйла, Ясмина.
Имена для мальчиков: Алан, Бернар, Вард, Вестерн, Виссарион, Витольд, Гай, Гиацинт, Илан, Крофорд, Лавр, Лесли, Олесь, Сильвестр, Степан, Фавий, Флориан, Шервуд, Яцек.
Носителей данных имен в мире не так много, поэтому вы можете быть уверенными, что имя вашего ребенка будет редким и звучным, наполненным природной красотой.