Афонский старец Паисий предсказал схватку между Турцией и Россией. Молитвы Паисию Афонскому об исцелении и избавлении от мук

Паисий Святогорец является уважаемым греческим и Афонским старцем, который прославился своими духовными наставлениями и пророчествами. В начале 90-х годов он предсказал схватку между Турцией и Россией. Старец утверждал, что начало войне положат какие-то неизвестные, но яркие события. Начнется противостояние, входе которого турки сначала будут чувствовать безоговорочную победу, но позже будут разгромлены, и Россия вернет себе Константинополь. Паисий Афонский утверждал, что турецкая нация была создана без благословления Господня, из-за чего после победы она будут частично рассеяна. Малая часть турков вернется вглубь Турции, а оставшиеся примут христианскую веру и какая-то часть погибнет в кровопролитной схватке. Также Паисий подчеркнул, что сразу после турецкого противостояния Россия может столкнуться с Европой, после чего Константинополь за неимением достойных вариантов по праву перейдет во владения Греции.
Ежегодно в храм Святой Софии приходит множество верующих, чтобы обратиться с молитвой к Афонскому старцу. Часто люди просят его об исцелении и избавлении от мук. Существуют даже несколько примеров, где молитва старцу помогла людям исцелиться. В одном из примеров молитва помогла женщине исцелиться от рака груди. Второй пример повествует о том, что образ старца помог рабочему избежать травмирования глаз, в которые попала проволока.
Молитвы Паисию Святогорцу.