В рубрику "Сообщи свои новости" написал Модный приговор:
Господа, давайте посмотрим на то, как мы все одеваемся во что и за сколько. Началась зима и люди побежали в магазины покупать зимнюю одежду, а хитрые продавцы решили поднять цены. Причем так не хило поднять. Первым делом я стал смотреть шапочку. Напялил одну, напялил другую, швы торчат, похож на Чиполино, большая фирменная эмблема на весь лоб. Посмотрел на цены, ой, ой, мать родная, 1200, 1400. Пошел смотреть куртки, все Китай, или как говорят продавцы, для солидности Пекин. Цены - от 6000 и до 20 000. Пошел по другим магазинам и снова все тоже самое и такие же куртки и такие же цены. Пошел значит в другие магазины и вижу, что точно такие же куртки, боты, и шапки, но цены в разы меньше. Купил боты за 2000, а точно такие же, точь, в точь, один, в один, стоят 5800 в одном магазине в центре с кричащим названием и с вывеской Распродажа по выгодной цене.
Господа, я все понимаю, жрать охота всем, зима настала, золотой конек настал для продавцов одеждой, но продавать Китайскую одежду по таким ценам, то такие магазины получается для лохов и нет в нашем городе таких магазинов, в котором можно было купить за 15 000 или 20 000 нормальную куртку. Польскую, Румынскую, Кандскую, Болгарскую, Масайскую. Но только не КИтай и Турция. 30 гребаных лет мы все ходим в этом дерьме, все как клоуны, в шапочках, и кроссовках, похожие на калоши. Да, я купил себе и куртку, и шапку, и боты, и штаны по приемлемой цене. А куды деваться, больше то кроме этого, что привез вагон ничего то и нету. Господа, я понимаю, что капитализм, капитализм. Какой к черту капитализм, когда нечего купить, нет выбора или Китай или Турция.