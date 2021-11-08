Сибиряк вместе с командой Natus Vincere по CS:GO одержали победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 и выиграли 2 млн долларов

Команда Natus Vincere одержала победу на одном из главных состязаний текущего года – PGL Major Stockholm 2021. Главный приз за победу в данном турнире – 2 млн долларов. Под ником "Perfecto" за команду играл урожонец Омска Илья Залуцкий.
В финальной встрече киберспортсмены встретились с командой G2, представлявшей Францию. Победа была одержана с общим счетом 2:0. Также на пути к финалу NaVi не уступили ни одной карты.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Казахстанском Актау произошел взрыв в одном из местных кафе. Из-за происшествия рухнуло все здание общепита. Сообщается, что причиной происшествия могла стать утечка газа, а в момент случившегося заведение было закрыто. Обошлось без жертв.