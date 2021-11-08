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08.11
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В горах Сочи на смотровой площадке машина сбила туристку. Женщина от сильного удара улетела вниз с обрыва

3:58:5111/8/2021
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По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Девушка упала с обрыва после ДТП. Фото: Pixabay.com

В Сочи на одной из смотровых площадок автомобиль наехал на женщину, которая стояла у самого обрыва. От удара пострадавшая упала вниз, сообщается в пресс-службе ГИБДД по городу.

– ДТП случилось на Красной Поляне. Высота составляла 960 метров над уровнем моря. Женщина упала с обрыва, после того, как на нее наехал автомобиль, – сообщается в ведомстве.

Также известно, что женщине, пострадавшей в данной ситуации удалось выжить. Она госпитализирована с множественными травмами. В УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю пояснили, что ДТП произошло из-за того, что 26-летний водитель автомобиля Ford Mustang не справился с управлением и совершил наезд на 31-девушку.

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наездобрывДТПУпала с обрыва
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