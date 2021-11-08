Школьные каникулы в ноябре-2021: сколько дней отдыхают школьники и когда первый день учебы

В понедельник, 8 ноября, россияне вернутся на работу, некоторые школы снова начнут учить детей. Однако, как оказалось, многие еще останутся отдыхать на каникулах. Из-за ситуации с коронавирусными ограничениями власти многих регионов решили продлить школьные каникулы еще минимум на неделю.
В число таких регионов вошли школы Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района, поселков Новонукутский и Усть-Ордынский.
Таким образом, часть учебных заведений выйдет на учебу 15 ноября.
Отдельно стоит отметить про учеников триместровой системы обучения, поскольку их каникулы отличаются от четвертной системы. Их учебный год делится на три равные части. Каждый триместр – 3 месяца состоит из модулей – два из них длиной по 5 недель, между ними – по неделе каникул. Вторые осенние каникулы для учеников данной системы ожидаются в ноябре — с 15 по 21 ноября 2021 года.
Стоит отметить, что колледжи и техникумы решили перевести на дистанционное обучение с 26 октября, но только первые курсы. Также новосибирские власти решили сократить часы работы мест кафе, ресторанов и ночных клубов – ограничения коснулись ночного времени с 24.00 и до 8.00. Кроме общепита в аэропорту, на вокзале или гостинице.