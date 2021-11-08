На Новосибирскую птицефабрику срочно нужны фельдшер, медсестра, документовед здравпункита и еще более 30 сотрудников

- Инженер-программиста 1С, з/п договорная
- Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей
- Инженер АСУ, 40000 рублей
- Ветеринарный врач, от 30000 рублей
- Инженер-наладчик, 40 000 рублей
- Обвальщик мяса птицы, от 55000 рублей
- Моторист, 40000 рублей
- Рабочие на производство, 37000 рублей
- Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
- Водитель погрузчика, 40000 рублей
- Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
- Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей
- Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 24000-27000 рублей
- Кладовщик готовой продукции, 38000 рублей
- Документовед здравпункта, 18000 рублей
- Слесарь -сантехник, 30000 рублей
- Электрогазосварщик, 30000-36000 рублей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 27000-35000 рублей
- Специалист санитарной службы,27000 рублей
- Слесарь КИПиА, з/п 27000-35000 рублей
- Оператор птицефабрик и механизированных ферм, от 25000 рублей
- Дежурный электрослесарь, 40000 рублей
- Лаборант ветеринарной лаборатории,21400 рублей
- Комплектовщик, 35600 рублей
- Системный администратор, договорная
- Уборщик производственных и служебных помещений, 18300 рублей
- Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
- Слесарь-ремонтник, з/п 22000-25000 рублей
- Дворник, 16000 рублей
- Автомойщик, 18300 рублей
- Фельдшер, медицинская сестра, 25000 рублей
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Официальное трудоустройство, своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!