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В России врач рассказал о новых лекарствах от тяжелой формы коронавируса

4:13:4811/8/2021
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Ими можно воспользоваться в случае временного медотвода от вакцинации.

Врач о препаратах от коронавируса. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России врач-инфекционист заявила, что в препаратах от тяжелой формы COVID-19 есть большое количество антител, что влияет на спайк-белок и тормозит процесс заражения. Также такой препарат можно ввести в организм человека на любой стадии заболевания, сообщает врач-инфекционист Елена Мескина «Вечерней Москве».

Известно, что такой препарат может быть эффективен при временном запрете от врача на вакцинацию от коронавируса. К таким запретам можно отнести беременность, острые аллергические приступы, острую стадию хронического заболевания.

А если по состоянию здоровья вам нельзя проходить вакцинацию от ковида, возможно провести химиопрофилактику противовирусными препаратами. Также врач заявляет, что не маленькую роль играют и соблюдение социальной дистанции и ношение медицинской маски в общественных местах. Обрабатывать руки также очень важно.

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врачуколкоронавирусКовид вакцина
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