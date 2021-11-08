В России врач рассказал о новых лекарствах от тяжелой формы коронавируса

В России врач-инфекционист заявила, что в препаратах от тяжелой формы COVID-19 есть большое количество антител, что влияет на спайк-белок и тормозит процесс заражения. Также такой препарат можно ввести в организм человека на любой стадии заболевания, сообщает врач-инфекционист Елена Мескина «Вечерней Москве».
Известно, что такой препарат может быть эффективен при временном запрете от врача на вакцинацию от коронавируса. К таким запретам можно отнести беременность, острые аллергические приступы, острую стадию хронического заболевания.
А если по состоянию здоровья вам нельзя проходить вакцинацию от ковида, возможно провести химиопрофилактику противовирусными препаратами. Также врач заявляет, что не маленькую роль играют и соблюдение социальной дистанции и ношение медицинской маски в общественных местах. Обрабатывать руки также очень важно.