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Что можно делать в Полнолуние 19 ноября 2021 года, чтобы разбогатеть и найти свою любовь

4:45:0311/8/2021
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19 ноября 2021 года случится первое за 7 лет уникальное Лунное затмение, которое окажет сильное влияние на многие сферы жизни человека.

19 ноября 2021 года одновременно произойдут Полнолуние и Лунное затмение. Фото: Pixabay.com
19 ноября 2021 года одновременно произойдут Полнолуние и Лунное затмение. Фото: Pixabay.com

19 ноября 2021 года в 9 утра по московскому времени жители Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление — Лунное затмение. Пик затмения придется на 15 часов по московскому времени. В эту дату оно произойдет одновременно с Полнолунием, что удвоит красоту астрономического явление, а также умножит в несколько раз силу его влияния на все сферы жизни человека. Астрологи утверждают, что энергетику этого дня можно использовать во благо. Такое распоряжение силой затмения позволит прирасти новым опытом, однако следует помнить, что каждое решение будет иметь свои определенные последствия.

Мощная энергетика Лунного затмения благоприятно сказывается на исполнении желаний, однако стоит помнить, что во всем нужно знать меру. Если вы хотите внезапно и сильно разбогатеть, то желание, загаданное в Полнолуние, этому сильно не поспособствует. Зато оно вполне может подарить вам неожиданную прибыль в виде найденных на дороге денег или выписанной на работе премии.
В период затмения необходимо постараться решить все бытовые вопросы и выполнить домашние дела, чтобы очистить жилое помещение от негатива. В квартиру или дом можно приобрести новый предмет декора или мебели, а также избавиться от давно ненужных и захламляющих пространство вещей.
Кроме того, энергетика дня способствует легкому расставанию с людьми, которые мешали вам жить или тормозили ваше личностное развитие. Очистите себя от негативных мыслей и обид и отпустите того человека, который тревожил вас. После того, как вы освободите место в своей жизни для нового человека, увеличится шанс встретить истинную любовь.
Потратьте свое время на близких и родных людей, проведите с ними досуг, ведь общение с любимыми людьми — один из лучших способов избавления от тревоги.

Старайтесь во время Лунного затмения избегать конфликтов и ссор, иначе они приведут к негативным последствиям, влияющим на вашу работу и иные дела. Не проводите серьезных разговоров с начальством и не заключайте важных финансовых и иных сделок, чтобы избежать ошибок и не столкнуться с разочарованием в себе и окружающих.
Кроме того, стоит воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, например, клубов и вечеринок.
Не отправляйтесь в дальние путешествия и поездки, если не хотите столкнуться с поломкой машины и иными дорожными трудностями и происшествиями.

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