3 знака зодиака, у которых 8 ноября 2021 года будет отличный день

Сегодня, когда мы восходим вместе с Солнцем в Скорпионе и Луной в Козероге, три знака зодиака, у которых будет великий день 8 ноября 2021 года, также почувствуют мощное воздействие астероида Паллада, поворачивающего прямо в Рыбах.
Это действительно отличное время для осмысления событий, произошедших с середины июля, когда этот астероид впервые стал ретроградным.
Паллада известна руководящими темами, такими как справедливость, мудрость, интуиция и творчество, но она также управляет другим важным аспектом нашей жизни; как мы принимаем сложные решения в отношениях, пишет Your Tango.
В то время как Венера, планета любви, в настоящее время в Козероге, контролирует, как мы любим и какую любовь мы должны испытывать взамен, Паллада управляет тем, как мы переживаем трудные времена и принимаем трудные решения в наших романтических отношениях.
К счастью, сегодня нет других планетарных транзитов, поэтому ясное небо должно иметь большее влияние на нас, чувствуя сдвиг энергии Паллады.
В сочетании с этим мы видим и нашу Луну, и Венеру в знаке зодиака Козерог.
Луна управляет нашим внутренним эмоциональным я, в то время как Венера управляет нашей любовной жизнью, вместе с тем, что оба этих планетных тела находятся в одном знаке зодиака, должно обеспечить заземляющий эффект для многих из нас, позволяя нам с большей готовностью использовать энергию Паллада .
Что касается этого астероида, то последние несколько месяцев заставили нас посмотреть, как мы проявляем себя в трудные времена; говорим ли мы правду и позволяем жизни быть такой, какая она есть, или мы манипулируем ею из страха.
Примерно в то время, когда она переходит напрямую, должна быть ясность в отношении любого конфликта или нерешенного вопроса, который возник в последние несколько месяцев, и вы, чувствуя себя заземленным и готовым к переменам, сможете полностью удовлетворить это в своих силах, приняв свою правду. не твои страхи.
3. Знаки зодиака, у которых будет отличный день в понедельник, 8 ноября 2021 года:
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Поскольку Паллада была ретроградной в вашем знаке зодиака в течение последних нескольких месяцев, вероятно, вы были в путешествии, чтобы выяснить, интуиция или страх руководят вашими мыслями.
Поскольку планета ретроградна, вы, вероятно, еще ничего не предприняли, так или иначе, в основном потому, что вы не были уверены, основано ли то, что вы чувствуете, на истине или на травме. По указанию станций Паллады вы вернетесь к своему внутреннему источнику силы.
Это не крик энергии на крыше о сладких Рыбах, а тихий покой, в котором вы верите, что поток жизни принесет то, что предназначено для вас, и заберет то, чего нет.
Это воспоминание о том, что вам не нужно ни за чем гоняться и что в жизни гораздо лучше оставаться на основе нашей правды и ценности, чем отказываться от нее из страха.
Проблема с этим ретроградом , особенно когда мы видели так много других, заключается в том, что вполне вероятно, что то, что вы чувствовали, было триггером прошлых травм, с которыми вы все еще справляетесь.
Это не означает, что не о чем разговаривать, но это означает, что вы сможете лучше понять, что только потому, что это может казаться правдой, не означает, что это всегда так.
Позвольте себе принимать любые решения или делать выбор сегодня в течение недели, поскольку у вас, наконец, будет достаточно знаний для этого, но, прежде всего, доверяйте своим чувствам, даже если вы все еще не уверены в результате.
Козерог (22 декабря - 19 января)Теперь, когда Луна вернулась в ваш знак зодиака на несколько дней, вы должны почувствовать себя более привязанными к своему сердцу благодаря тому, что делите это пространство с Венерой, планетой любви и красоты. Это должно позволить вам чувствовать себя мягче по отношению к себе и тем, кто вам наиболее близок.
Но он также поможет вам снова войти в контакт со своими истинными чувствами. Скорее всего, недавно между вашим разумом и сердцем произошел разрыв.
В то время как отсутствие эмоциональной связи для вас не является чем-то необычным, осознание того, какое влияние это оказывает на всю вашу жизнь, является редкостью. Вы недавно осознали, что освещает вашу жизнь, а что нет, и, вероятно, это было не то, на что вы надеялись или что было удобно.
Это нормально, Козерог. Вы должны расти, и по мере того, как вы это делаете, вы становитесь более осознанными. Люди или ситуации, которым когда-то казалось, что это глубоко резонирует с тем, кто вы сейчас, кажутся не более чем статичными вокруг вас. Сегодня вам не нужно торопиться, но позвольте себе успокоиться, увидев правду о том, что значит владеть всеми своими чувствами .
Водолей (20 января - 18 февраля)Хотя может показаться, что сегодня нет больших транзитов, влияющих на ваш знак зодиака, астероид Паллада, который сегодня поворачивает прямо, на самом деле сформировал важный аспект с Юпитером в Водолее во время его транзита, что означает, что от вас прямо сейчас следует ожидать больших событий. .
В частности, это относится к той области, где возникает ощущение, будто ситуация наконец-то предстала перед судом или что правда о конкретном человеке наконец-то стала достоянием гласности. Вы заслуживаете того, чтобы почувствовать себя оправданным этой энергией и новостями, это не значит, что вы искали мести или чего-то в этом роде, а вместо этого просто попросили вселенную ясности и направления.
Теперь она у вас есть. Сегодняшний день должен ощущаться как потеря некоторого эмоционального веса, который мешал вам почувствовать, что вы действительно можете вступить в новую главу, которую вы пишете для себя. Самое приятное то, что вам не нужно ничего делать, чтобы достичь этого прямо сейчас. Вы выполнили свою работу, теперь эта часть проистекает из того, что вы достаточно терпеливы, чтобы позволить карме делать свою работу.