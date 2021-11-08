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Актер сериала След Игорь Гунин скончался в московском хосписе

5:20:5111/8/2021
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Причина смерти пока неизвестна.

Причины смерти неизвестны. Фото: Кино-театр.ру

В России умер актер театра и кино Виктор Гунин. Ему было 68 лет. Об этом написал на сайте "Кино-театр.ру" актер Юрий Гаркави. Также известно, что смерть наступила 7 ноября. Актер находился в хосписе. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

– Он был очень хорошим артистом, хоть и знали его не все, – пишет Гаркави.

Виктор Гунин снимался в таких картинка, как "Кодекс чести", "Скорая помощь", "Личная жизнь следователя Савельева", "Час Волкова", "След". Также мужчина играл в в театре киноактера.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске скончался второй из трех пострадавших в лицее №12. Там 1 ноября трое рабочих провалились в яму с кипятком. Пострадавшие получили серьезные ранения, их госпитализировали. Единственный выживший после происшествия находится в реанимации.

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смертьактерхоспискончинаБольница.
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