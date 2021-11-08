В Новосибирской области Роспотребнадзор хочет ввести новые жесткие ограничения из-за коронавируса

В Новосибирске Роспотребнадзор предложил ввести более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Ведомством рекомендуется ввести запрет на посещение заведений общепита для граждан, не имеющих QR-код о вакцинации от коронавируса. Также руководитель Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве предложил расширить список лиц, для которых вакцинация станет обязательной процедурой.
– Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, мы предлагаем расширить список предприятий, вход на которые будет запрещен без наличия QR-кодов. В их число должны войти кафе и рестораны, учреждения, которые проводят массовые мероприятия. Также должен быть расширен список лиц, входящих в группу риска, для которых вакцинация обязательна, – заявил глава ведомства.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что на том же совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что нерабочая неделя не будет продлена в регионе. С 8 ноября все учреждения приступают к полноценной рабочей неделе.