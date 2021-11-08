«Отца с ребенком избила толпа жителей Кавказа»: Друг участников драки в Новой Москве рассказал свою версию об инциденте

В эти праздничные выходные в честь Дня народного единства, 4 ноября, в Новой Москве произошла потасовка: четыре парня напали на мужчину с ребёнком и его друга. Сначала видео драки сутки «гуляло» в интернете, а потом делом занялась полиция. Тогда же появилась и информация, что нападавшие якобы уроженцы Кавказа. На следующий день всех участников драки задержала полиция. В числе задержанных оказались три брата по фамилии Гасановы, их друг, а также пострадавшая сторона: Александр и его друг Никита.
Изначально, на парней возбудили дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. Но после резонанса в соцсетях и СМИ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать «хулиганство» на «покушение на убийство группой лиц на двух и более человек, в том числе малолетнего». Теперь четверым грозит пожизненный срок за драку. Вчера, 7 ноября, Гасановых и их друга суд отправил в СИЗО на два месяца. «Курьер.Среда» 8 ноября попытался выяснить: что на самом деле произошло в тот вечер. Что по этому поводу говорят обе стороны конфликта.
«Ребенка не бейте!»По версии Александра, конфликт с Гасановыми и их другом произошел на ровном месте. Москвич, его ребенок и друг Никита решили прогуляться по Новой Москве. Навстречу шла компания парней, кто-то из этой компании что-то сказал Никите. Слово за слово и произошла драка. На видео, которое «гуляло» в сети, Александр пытался защищать своего сына и кричал: «Не бейте ребенка!» Известно, что после драки ни один из ее участников не пошел в полицию. Вот о чем он рассказывал ранее журналистам.
— Зацепили моего товарища на ровном месте. Рядом был мой сын. Они его специально задели — ударили по щеке. Ребенок заплакал. Как отец, я среагировал. Пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами,- делился Александр.
Кстати, позже информация о холодном оружие была опровергнута: у одного из нападавших был ручной эспандер.
С «Курьер.Среда» 8 ноября мужчина общаться отказался, сославшись на усталость от внимания прессы. Разговаривать отказался и другой пострадавший - Никита. Это версия москвича. Но есть и версия нападавших.
На допросе один из братьев Гасановых рассказывал, что именно сторона Александра начала конфликт. Якобы друг мужчины попросил денег у компании. Но у парней не было «налички», в ответ Никита в грубой и нецензурной форме отправил его в известном всем направлении.
Травля в Интернете и новые версии причины конфликта между отцом и четырьмя приезжимиПосле того, как пароли и явки (имена и фамилии) участников потасовке в Новой Москве стали известны всем, началась травля: пользователи в сети стали писать о беспределе со стороны приезжих из республик Северного Кавказа и обвинять власть в бездействии. Позже адвокат одного из трех братьев Гасановых Роман Масютенко рассказал, что парни родом из Оренбурга и у них - российские паспорта.
Друг братьев Гасановых рассказал «Курьер.Среда» 8 ноября, что от журналистов узнал о потасовке.
- Я знаю самого младшего из братьев. Мы общались, он добрый и хороший человек, вежливый. Я уверен, что драка началась не с них. В шоке, что обвиняют по такой статье, ведь этот мужчина, отец, сам не раз судим, я читал. Все в шоке над ситуацией, - рассказал друг одного из братьев Гасановых 8 ноября.
Действительно, пострадавший отец в 2010-м он был осужден за грабеж, а в этом году получил условный срок за «мошенничество со сговором». Имеет судимости за кражу и мошенничество и его друг Никита.
Омбудсмен Оренбуржья Анжелика Линькова в беседе с журналистом «Курьер.Среда» 8 ноября высказала свое мнение об инциденте.
- Посмотрела видео, на котором четверо парней (как оказалось, из Оренбурга) нападают на мужчину с ребёнком в Москве. Невозможно равнодушно наблюдать, как отец изо всех сил прикрывает малыша, отбиваясь, кажется, от целой толпы. Какой ужас испытал маленький человечек, только представьте! Вот просто по-человечески. Какие-то элементарные представления о мужской чести куда подевались? Ведь, дети во все времена считались неприкосновенными даже для самых отпетых злодеев. Что за мрак в сердцах и умах этих парней? Конечно, они должны быть наказаны по всей строгости закона. Но кроме этого в подобных случаях я всегда задаюсь вопросом, что недополучили эти ребята в детстве? Как воспитать в детях доброту и милосердие, рядом с которыми не найдется места отчаянной жестокости? - рассказала детский омбудсмен Анжелика Линькова.
Известно, что родители Гасановых сейчас находятся в Азербайджане, пока со СМИ не общались.