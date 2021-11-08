В Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в школе №2. С 8 ноября школу закрыли

В Бердске выявили COVID-19 у сотрудника пищеблока в школе №2. Образовательное учреждение закрыто с 8 ноября. Также в городе выявлено еще 15 случаев заражения ковидом за сутки. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус либо с положительным результатом ПЦР-теста лежат 933 пациента. Сдано за 24 часа 153 теста на обнаружение вируса в организме человека, такие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе.
Также зафиксированы случаи заражения и в образовательных учреждения Бердска. К таким относятся 73 воспитанника (СОШ – 59, ДС – 14) и два сотрудника. Общее число контактных граждан составило 1803 человека. Из 1540 школ, 263 детских сада. А закрыты на карантин 12 групп в детских садах и 56 классов в школах. Закрытых групп и классов по ОРВИ нет.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Новосибирске сотрудники Роспотребнадзора предложили ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Заявители считают, что нужно расширить перечень организаций, в которые вход будет осуществляться строго при наличии QR-кода о вакцинации от ковида.