Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в школе №2. С 8 ноября школу закрыли

6:34:0511/8/2021
0

Всего в Бердске за все время зафиксировано 2842 случая заражения.

В Бердске закрыли школу из-за ковида. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой

В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самойВ России врач рассказал о новых лекарствах от тяжелой формы коронавирусаЕщё 224 новости

В Бердске выявили COVID-19 у сотрудника пищеблока в школе №2. Образовательное учреждение закрыто с 8 ноября. Также в городе выявлено еще 15 случаев заражения ковидом за сутки. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус либо с положительным результатом ПЦР-теста лежат 933 пациента. Сдано за 24 часа 153 теста на обнаружение вируса в организме человека, такие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

Также зафиксированы случаи заражения и в образовательных учреждения Бердска. К таким относятся 73 воспитанника (СОШ – 59, ДС – 14) и два сотрудника. Общее число контактных граждан составило 1803 человека. Из 1540 школ, 263 детских сада. А закрыты на карантин 12 групп в детских садах и 56 классов в школах. Закрытых групп и классов по ОРВИ нет.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Новосибирске сотрудники Роспотребнадзора предложили ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Заявители считают, что нужно расширить перечень организаций, в которые вход будет осуществляться строго при наличии QR-кода о вакцинации от ковида.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикакоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели ковидом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области Роспотребнадзор хочет ввести новые жесткие ограничения из-за коронавируса
6:18:14 11/8/2021
В Новосибирской области Роспотребнадзор хочет ввести новые жесткие ограничения из-за коронавируса
БердскВ Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию
6:01:19 11/8/2021
В Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию
Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности
5:52:37 11/8/2021
Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности
БердскВ Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой
5:50:25 11/8/2021
В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая зима ждет россиян
5:37:38 11/8/2021
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, какая зима ждет россиян
Ольга Бузова заявила, что МХАТ должен ей полмиллиона рублей за спектакль
5:28:13 11/8/2021
Ольга Бузова заявила, что МХАТ должен ей полмиллиона рублей за спектакль
Сильная молитва святому преподобному Нестору Летописцу на 9 ноября
5:00:29 11/8/2021
Сильная молитва святому преподобному Нестору Летописцу на 9 ноября
Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
4:54:01 11/8/2021
Власти Новосибирской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Чтение карт Таро для всех знаков зодиака 8 ноября 2021 года
4:49:02 11/8/2021
Чтение карт Таро для всех знаков зодиака 8 ноября 2021 года
В России с 8 ноября начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса
4:44:09 11/8/2021
В России с 8 ноября начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса