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«Батареи чуть теплые»: Жители Бердска заявили об адском холоде в квартирах после ноябрьской нерабочей недели. Что ответили в КБУ?

7:09:5711/8/2021,Алина Бурова
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По словам начальника подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенкова, аварий и сбоев в работе котельной не было.

О холоде в квартирах заявили несколько жителей многоэтажек Бердска. Фото: «Курьер.Среда»

Жители Бердска пожаловались на едва теплые батареи в их квартирах.

Как рассказали «Курьер.Среда» бердчане, похолодание в квартирах они стали замечать, когда на улице погода образовалась более-менее теплая погода.

- В связи с потеплением на улице - в квартире 18°C. Я понимаю, что топить в -3°C и в -30°C нужно по-разному. Но не до такой же степени! Мы вроде в Сибири живем,- написала в редакцию одна из местных жительниц.

Данное мнение поддержали и другие горожане.

- Ленина, 14 холодно. Температура в комнатах 18-19. Да, в норму вроде вписываются, но дома некомфортно. На той неделе, когда было на улице -20, я звонил в УК. Мне сказали, что с понедельника начнут потихоньку поднимать температуру. Только вот зачем ее поднимать, когда обещают плюсовую температуру? Поднимать, по-моему, нужно накануне похолодания. Батареи чуть теплые,- заявили анонимно.

- На ул. Карла Маркса, 24 и Ленина, 38 холодно,- отметила Ирина.

- Холодно в мкр. Северном,- поддержал вышеупомянутое мнение Аноним.

Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков прокомментировал «Курьер.Среда», что сбоев и аварий на котельной за все праздники и вынужденные выходные дни не было.

- Все источники работали в штатном режиме,- заявил Сергей Лащенков.

Кроме того, стало известно, что подача температуры в батареях непосредственно зависит от показателей температуры воздуха снаружи, то есть на улице. Чтобы более точно определить, в связи с чем в квартирах некоторых жильцов присутствует похолодание, Сергей Лащенков посоветовал бердчанам обратиться в их управляющую компанию.

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подача теплатеплоХолод.
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