В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:
Срочно к 12 ноября надо пройти тест на коронавирус. В какой центр обратиться? Может кто посоветует?
В какой центр обратиться?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:
Срочно к 12 ноября надо пройти тест на коронавирус. В какой центр обратиться? Может кто посоветует?
От редакции
Кого посоветуете?
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