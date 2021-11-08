Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
08.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Госуслуги» без предупреждения аннулировали сертификаты о вакцинации привившихся более полугода назад. Сайт упал через час после этого

7:32:0211/8/2021
0

Но оперштаб называет все происходящее ошибкой.

Вакцинация может быть действительна полгода. Фото: Pixabay.com

В России 8 ноября на сайте «Гослуслуги» были аннулированы результаты вакцинации от коронавируса, сделанные гражданами более чем полгода назад. Такое действие сократило действительность кодов для россиян в два раза. Ранее вакцинация действовала на протяжении 12-и месяцев.

Вероятно, такое решение было сделано из-за введения сертификатов нового образца Минздравом. В нем теперь будут указываться сведения о медотводе или информация о перенесенном ковиде.

Спустя некоторое время оперштаб попросил портал устранить проблему в ближайший час. Затем сайт был недоступен. Вероятно, поломки в системе веб-страницы были связаны с тем, что был немаленький наплыв посещений за короткий промежуток времени.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в одной из школ города. Учреждение было закрыто с 8 ноября на карантин,

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
действительностькодкоронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы готовы ставить прививку каждые полгода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиянам выплатят по 11 100 рублей 8 ноября 2021
7:19:03 11/8/2021
Россиянам выплатят по 11 100 рублей 8 ноября 2021
Бердск«Батареи чуть теплые»: Жители Бердска заявили об адском холоде в квартирах после ноябрьской нерабочей недели. Что ответили в КБУ?
7:09:57 11/8/2021
«Батареи чуть теплые»: Жители Бердска заявили об адском холоде в квартирах после ноябрьской нерабочей недели. Что ответили в КБУ?
Квасим капусту в ноябре 2021: все благоприятные и неблагоприятные даты
7:00:54 11/8/2021
Квасим капусту в ноябре 2021: все благоприятные и неблагоприятные даты
Школьные каникулы в ноябре-2021: сколько дней отдыхают школьники и когда первый день учебы
7:00:20 11/8/2021
Школьные каникулы в ноябре-2021: сколько дней отдыхают школьники и когда первый день учебы
В Новосибирске пассажир в упор расстрелял водителя такси
6:59:37 11/8/2021
В Новосибирске пассажир в упор расстрелял водителя такси
В Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в школе №2. С 8 ноября школу закрыли
6:34:05 11/8/2021
В Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в школе №2. С 8 ноября школу закрыли
В Новосибирской области Роспотребнадзор хочет ввести новые жесткие ограничения из-за коронавируса
6:18:14 11/8/2021
В Новосибирской области Роспотребнадзор хочет ввести новые жесткие ограничения из-за коронавируса
БердскВ Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию
6:01:19 11/8/2021
В Бердской ЦГБ начал работать новый телефон для записи на вакцинацию
Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности
5:52:37 11/8/2021
Молодая жена Константина Ивлева, которая младше его на 19 лет, заявила о беременности
БердскВ Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой
5:50:25 11/8/2021
В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой