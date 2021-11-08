«Госуслуги» без предупреждения аннулировали сертификаты о вакцинации привившихся более полугода назад. Сайт упал через час после этого

В России 8 ноября на сайте «Гослуслуги» были аннулированы результаты вакцинации от коронавируса, сделанные гражданами более чем полгода назад. Такое действие сократило действительность кодов для россиян в два раза. Ранее вакцинация действовала на протяжении 12-и месяцев.
Вероятно, такое решение было сделано из-за введения сертификатов нового образца Минздравом. В нем теперь будут указываться сведения о медотводе или информация о перенесенном ковиде.
Спустя некоторое время оперштаб попросил портал устранить проблему в ближайший час. Затем сайт был недоступен. Вероятно, поломки в системе веб-страницы были связаны с тем, что был немаленький наплыв посещений за короткий промежуток времени.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Бердске нашли коронавирус у сотрудника пищеблока в одной из школ города. Учреждение было закрыто с 8 ноября на карантин,